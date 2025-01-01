使用AI快速创建发布准备视频
通过引人入胜的视频简化发布计划。使用AI虚拟人轻松生成您的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售领导和客户成功经理开发一个60秒的引人入胜的视频，重点介绍最新发布策略沟通中的关键更新。采用动态、现代的视觉风格，使用AI虚拟人呈现信息，确保吸引注意力并突出新功能。
为所有员工，特别是人力资源团队制作一个30秒的内部简报视频，宣布成功的敏捷发布计划里程碑。语气应轻松简洁，利用HeyGen的字幕/说明文字提高可访问性，确保每个人都能快速了解信息。
为技术利益相关者和产品团队设计一个90秒的解释性视频，全面概述最新软件发布计划中的关键组件。视觉风格应详细且富有说明性，有效结合HeyGen的媒体库/素材支持中的辅助视觉和B-roll。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建发布准备视频？
HeyGen通过将文本脚本转化为引人入胜的视觉效果，帮助您快速创建发布准备视频。我们的AI虚拟人和AI语音演员消除了大量拍摄的需求，大大简化了您的内容制作过程。
HeyGen在简化发布策略沟通中扮演什么角色？
HeyGen在简化项目经理、人力资源团队、销售领导和客户成功经理的发布策略沟通中发挥了重要作用。通过利用我们的平台，您可以快速生成带有AI字幕和多语言语音的综合视频，确保关于软件发布计划的重要信息有效地传达给全球观众。
我可以使用HeyGen自定义带有品牌元素的发布计划视频吗？
当然可以。HeyGen允许您完全自定义发布计划视频，使用您独特的品牌控制，包括标志和颜色。您可以从各种模板和场景中进行选择，并从我们的库或您自己的资产中整合媒体，以保持品牌一致性并创建真正引人入胜的视频。
谁可以从使用HeyGen进行软件发布计划内容中受益？
HeyGen非常适合参与软件发布计划和沟通的任何人，包括产品经理、工程负责人和营销团队。它简化了创建发布准备视频的过程，使得传达复杂更新变得更容易，并确保每个人都对发布策略达成一致。