Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的教学视频，专为心理健康专业人士设计，展示如何识别和应对客户的高风险情况，同时强调重要资源。视频应保持专业和信息丰富的语气，配以简洁的解释性图形和权威的声音。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将教育内容高效转化为简明的演示，使用各种模板和场景突出重点。
示例提示词2
制作一个引人入胜的60秒视频，面向支持有成瘾问题的亲友，提供各种治疗方案的见解。视觉和音频风格应充满希望和教育性，使用暖色调和振奋人心的背景音乐。使用HeyGen的AI虚拟形象传达富有同情心的信息或模拟见证，确保所有重要信息通过清晰的字幕/说明文字广泛传播。
示例提示词3
为医疗保健提供者制作一个30秒的信息视频，强调为行为健康状况患者制定全面康复计划的有效策略。视频应简洁、专业且直接，采用高质量的库存图像和最少的文字覆盖。利用HeyGen的媒体库/库存支持快速选择相关视觉素材，并通过纵横比调整和导出确保在各个平台上的最佳观看效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建康复计划视频

快速有效地开发赋能的康复计划视频，为个人的健康旅程提供关键支持和指导。

1
Step 1
创建您的康复计划脚本
概述您的康复行动计划的关键组成部分。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面内容轻松转化为口语对话。
2
Step 2
选择一个引人入胜的虚拟形象和场景
从多样化的AI虚拟形象中选择，以同情和专业的方式传达您的信息。与相关场景搭配，以增强康复内容的视觉吸引力。
3
Step 3
添加清晰度所需的基本元素
通过启用字幕/说明文字确保您的信息对所有人可访问。您还可以口头提及或在屏幕上包含有关其他资源的信息以支持观众。
4
Step 4
导出并分发您的视频
通过调整纵横比和导出以适应各种平台，完成您的引人入胜的视频。分享您有影响力的康复计划，以触及有需要的人。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩大康复课程内容的覆盖范围

制作可扩展的视频课程，包含详细的康复计划视频和资源，使组织能够在全球范围内传播重要信息。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的康复计划视频？

HeyGen使用户能够快速制作专业且引人入胜的“康复计划视频”。利用“AI虚拟形象”和“从脚本到视频”功能，您可以将书面内容转化为引人注目的视觉“资源”，帮助管理“成瘾”或“心理健康状况”的个人。

HeyGen提供哪些功能来制定个性化的行动计划？

HeyGen提供强大的“模板和场景”以及“品牌控制”来定制“行动计划”或“复发行动计划”。轻松从“媒体库”中加入视觉辅助工具，以展示应对“高风险情况”的策略，确保您的“视频”既信息丰富又量身定制。

HeyGen能否协助医疗保健提供者创建教育性康复资源？

当然，HeyGen是“医疗保健提供者”生成可访问“康复”“资源”的宝贵工具。利用“AI虚拟形象”和“旁白生成”来解释“治疗方案”，并指导患者管理“行为健康状况”，增强对重要信息的理解和参与。

HeyGen如何确保康复内容的可访问性？

HeyGen通过自动为所有“视频”生成“字幕/说明文字”来优先考虑可访问性，使“康复”内容对更广泛的受众可理解。此功能对于有听力障碍的个人或那些更喜欢阅读“心理健康状况”和“成瘾”信息的人至关重要。