创建推动销售的房地产视频广告

通过专业的房地产视频广告吸引更多购房者，并使用我们多功能的模板和场景轻松提升您的营销效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个个性化的30秒代理人简介视频，旨在吸引客户并与寻找敬业房地产专业人士的客户建立信任。采用温暖、亲切的视觉风格，配以友好、对话式的语气，使用一个引人入胜的AI头像来介绍代理人及其专业知识。
示例提示词2
创建一个奢华的60秒房产视频，突出展示独家房产的高清画质，目标是吸引对高端地产感兴趣的挑剔买家。采用电影般的视觉风格，配以优雅的器乐音乐，确保精确的字幕/说明以强调独特的设施。
示例提示词3
开发一个有影响力的20秒社交媒体平台推荐视频，展示满意客户对其房地产体验的赞美，旨在吸引评估代理人信誉的潜在卖家和买家。利用真实、引人入胜的视觉风格和自然音频，并利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以便在各种平台上进行最佳分享。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建房地产视频广告

在几分钟内制作引人入胜的房地产视频广告，旨在吸引购房者并通过专业质量的内容提升您的房产列表。

Step 1
选择一个模板
从HeyGen平台内的多种房地产视频模板中选择，或从空白画布开始，快速创建房地产视频广告。
Step 2
上传您的媒体
使用HeyGen的媒体库/库存支持，轻松上传您的房产列表照片和视频剪辑，或利用内置的库存内容丰富您的广告。
Step 3
定制您的广告
通过HeyGen的文字转视频功能，从脚本到品牌、标志、音乐和颜色，定制所有内容，确保您的广告反映您的独特品牌。
Step 4
导出并分享
下载并分享您惊艳的高清质量房地产视频广告，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化在Instagram、TikTok、Facebook和YouTube等社交媒体平台上的展示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示代理人推荐和简介

使用AI创建专业的推荐视频和代理人简介，以建立信任并突出成功的客户体验。

常见问题

HeyGen如何简化专业房地产视频广告的制作？

HeyGen是一个由AI驱动的房地产视频制作工具，帮助您高效地创建房地产视频广告。通过现成的房地产视频模板和文字转视频功能，您可以快速制作出专业质量的视频，包括房产列表和虚拟家居之旅，通常在10分钟内完成。

我可以使用HeyGen为各种社交媒体平台定制我的房地产视频内容吗？

可以，HeyGen提供广泛的编辑功能，可以定制从品牌和标志到音乐、文字和语音的所有内容。您可以将房地产视频导出为方形、垂直或水平格式，确保您的高质量内容在Instagram、TikTok、Facebook和YouTube等社交媒体平台上得到优化。

使用HeyGen的创意工具可以制作哪些类型的房地产视频？

HeyGen赋予房地产代理人制作多种高质量内容的能力，包括引人入胜的房产视频、沉浸式房产之旅、引人注目的代理人简介视频和有影响力的推荐视频。平台的创意工具帮助您通过惊艳的高清质量和引人入胜的房地产视频概念吸引客户。

HeyGen如何确保我的房地产营销视频既专业又引人入胜？

HeyGen通过先进的AI功能确保您的房地产营销视频既专业又引人入胜，包括逼真的AI头像和强大的语音生成。此外，您可以添加字幕并利用库存内容库，以及完整的品牌控制，制作出高质量的内容，有效提升您的营销效果。