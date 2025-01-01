使用AI创建快速提示视频
利用现成的模板制作快速提示视频，并通过从脚本到视频的无缝转换提升您的社交媒体广告效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个90秒的视频，展示有效的视频制作策略，帮助营销专业人士提升他们的活动。采用动态且引人入胜的视觉风格，利用专业模板和场景展示各种品牌美学。视频应由一个富有表现力的AI化身传递信息，使其对小企业主和营销人员产生共鸣和影响。
示例提示词2
为技术爱好者制作一个2分钟的技术教程，解释如何在新项目中利用高级AI Builders。视频应采用现代且高度信息化的视觉美学，结合流畅的图形和屏幕数据可视化。利用从脚本到视频的功能确保准确性，并通过精确的文本到语音旁白清晰地传达复杂信息给开发者和高级用户。
示例提示词3
为内容创作者开发一个45秒的快速提示视频，展示基本的编辑器功能以加快他们的工作流程。视觉和音频风格应快速且简洁，突出关键功能，快速剪辑并配以充满活力的背景音乐。整合媒体库/素材支持用于b-roll镜头，并展示适用于各种社交平台的纵横比调整和导出，目标是社交媒体经理寻求高效内容交付。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI Builders如何简化视频制作过程？
HeyGen利用先进的AI Builders和文本到语音技术，将脚本转化为具有真实感的AI化身的专业视频，大大加快了内容创作速度。
HeyGen能否帮助我制作引人入胜的快速提示视频？
当然可以，HeyGen提供了大量专业模板和现成素材，专为制作动态的快速提示视频而设计，使过程高效且视觉上吸引人。
HeyGen的编辑器提供了哪些高级编辑功能？
HeyGen的直观编辑器提供了强大的功能，包括各种效果、流畅的过渡，以及冻结帧效果等选项，还有精确的字幕和品牌控制工具，以优化您的视频内容。
是否有教程帮助我学习HeyGen的功能？
是的，HeyGen提供了全面的教程和指南，帮助用户快速掌握平台内的AI功能，实现高效的视频制作。