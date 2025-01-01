轻松高效地创建季度更新视频
快速制作专业的产品更新视频，使用HeyGen的可定制模板和场景，突出您的关键指标。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
使用HeyGen的季度业绩视频模板制作一段信息丰富的60秒季度业绩视频，用于公司内部沟通，重点关注关键指标。视频应采用引人入胜的信息图表驱动的视觉风格，并生成清晰、权威的旁白来解释业绩表现。
制作一段吸引人的30秒解释视频，面向潜在客户，突出新功能或计划，采用现代、活泼的视觉风格和友好、简洁的语气。利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉效果，并通过自动字幕/字幕确保可访问性。
设计一段鼓舞人心的45秒更新视频，用于内部沟通，特别是面向团队成员和部门负责人，庆祝近期成就并概述未来计划。视频应具有协作、积极的视觉风格，并配以激励人心的配乐，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能适应各种平台，并可选用AI虚拟形象代表多元化的团队成员。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为企业创建引人入胜的季度更新视频？
HeyGen让您能够轻松使用专业视频模板和AI虚拟形象创建季度更新视频。您可以快速将关键指标和数据转化为引人入胜的视觉故事，非常适合内部沟通或与利益相关者分享。
我可以在HeyGen中自定义更新视频的外观以匹配我的品牌吗？
当然可以！HeyGen的直观拖放编辑器允许您完全调整颜色、字体并集成您的品牌标志。这确保了您发布的每个视频，包括产品更新视频，都能完美契合公司的视觉形象。
使用HeyGen发布专业解释视频的最简单方法是什么？
使用HeyGen发布专业解释视频非常简单。我们用户友好的拖放编辑器简化了创作过程，使您能够生成精美的内容，只需几次点击即可在线分享。
HeyGen是否支持将屏幕录制内容纳入产品演示或软件更新中？
是的，HeyGen支持整合屏幕录制和网络摄像头录像，非常适合创建动态产品更新视频和软件教程。您可以轻松将这些元素与AI生成的内容结合，制作可分享的视频片段。