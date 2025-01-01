轻松高效地创建季度更新视频

快速制作专业的产品更新视频，使用HeyGen的可定制模板和场景，突出您的关键指标。

108/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
使用HeyGen的季度业绩视频模板制作一段信息丰富的60秒季度业绩视频，用于公司内部沟通，重点关注关键指标。视频应采用引人入胜的信息图表驱动的视觉风格，并生成清晰、权威的旁白来解释业绩表现。
示例提示词2
制作一段吸引人的30秒解释视频，面向潜在客户，突出新功能或计划，采用现代、活泼的视觉风格和友好、简洁的语气。利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉效果，并通过自动字幕/字幕确保可访问性。
示例提示词3
设计一段鼓舞人心的45秒更新视频，用于内部沟通，特别是面向团队成员和部门负责人，庆祝近期成就并概述未来计划。视频应具有协作、积极的视觉风格，并配以激励人心的配乐，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能适应各种平台，并可选用AI虚拟形象代表多元化的团队成员。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创建季度更新视频的工作流程

轻松制作专业的季度更新视频，包含动态内容、品牌化和便捷分享，确保您的团队信息畅通并保持参与度。

1
Step 1
选择模板
从多种专业视频模板中选择，以简化季度更新视频的制作。我们丰富的模板和场景库为任何报告提供快速入门。
2
Step 2
添加您的内容
通过使用网络摄像头和屏幕录制功能直接捕捉动态图表或演示文稿，整合关键指标和见解。您还可以粘贴脚本，由AI虚拟形象进行讲述。
3
Step 3
应用您的品牌
通过使用品牌控制（标志、颜色、字体）自定义视频，确保品牌一致性。这有助于在所有内部沟通中保持专业外观。
4
Step 4
导出并分享
通过使用纵横比调整和导出功能，最终确定您的产品更新视频以适应各种平台。轻松在线分享给同事或利益相关者，以实现最大范围和影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示季度成就和成功

.

通过视频格式展示客户成功故事，突出季度报告中的关键指标和成功成果。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我为企业创建引人入胜的季度更新视频？

HeyGen让您能够轻松使用专业视频模板和AI虚拟形象创建季度更新视频。您可以快速将关键指标和数据转化为引人入胜的视觉故事，非常适合内部沟通或与利益相关者分享。

我可以在HeyGen中自定义更新视频的外观以匹配我的品牌吗？

当然可以！HeyGen的直观拖放编辑器允许您完全调整颜色、字体并集成您的品牌标志。这确保了您发布的每个视频，包括产品更新视频，都能完美契合公司的视觉形象。

使用HeyGen发布专业解释视频的最简单方法是什么？

使用HeyGen发布专业解释视频非常简单。我们用户友好的拖放编辑器简化了创作过程，使您能够生成精美的内容，只需几次点击即可在线分享。

HeyGen是否支持将屏幕录制内容纳入产品演示或软件更新中？

是的，HeyGen支持整合屏幕录制和网络摄像头录像，非常适合创建动态产品更新视频和软件教程。您可以轻松将这些元素与AI生成的内容结合，制作可分享的视频片段。