Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个详细的2分钟安全教育视频，涵盖“可再装填弹壳安全”和“烟花运输与处理安全”等高级主题，适用于有经验的烟火专业人士。视频应采用技术性、描述性的视觉风格，包含模拟场景和详细的文字叠加，并配有清晰的解释性音频。利用HeyGen的字幕功能提高可访问性，并通过其媒体库/素材支持来获取相关视觉素材。
示例提示词2
为人力资源团队和安全培训师制作一个1分钟的安全视频，重点介绍“正确处理用过的烟花”和紧急情况下的立即应对措施。视觉方法应紧迫且信息丰富，以分步骤格式呈现，配以简洁动画和清晰直接的语音生成。利用HeyGen的模板和场景快速组装这一关键安全内容。
示例提示词3
设计一个吸引人的45秒公众意识视频，面向营销人员进行更广泛的宣传活动，强调整体烟火安全的重要性，以防止常见错误。视觉风格应动态且富有表现力，吸引注意力的同时传达关键安全提示，由友好且易接近的AI语音演员呈现。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能进行多平台分发，并利用其从脚本到视频的功能高效创建内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建烟火安全视频

轻松制作专业的AI驱动烟火安全视频，以提升您的安全培训和教育计划。

1
Step 1
选择模板或从头开始
选择预设计的“模板和场景”或从空白画布开始构建您的烟火安全视频，确保内容清晰且引人入胜。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和脚本
通过选择合适的“AI虚拟形象”并输入您的安全脚本，使您的信息生动呈现，虚拟形象将以自然的表情传达信息。
3
Step 3
生成语音并优化内容
利用先进的“语音生成”功能为您的视频创建逼真的解说，确保您的安全信息被清晰地听到和理解。
4
Step 4
导出并分发您的安全视频
一旦完成，使用可定制的“纵横比调整和导出”功能导出您的专业烟火安全视频，准备在各个平台上进行有效的安全培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速传播安全提示

快速制作简短而有影响力的烟火安全短片用于社交媒体，以简洁的信息让观众保持知情。

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的烟火安全视频的创建？

HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的内容，利用先进的“AI虚拟形象”和强大的“文本到视频生成器”，使用户能够快速制作专业的“AI驱动烟火安全视频”。这大大缩短了制作时间，使“安全培训”的创建对“人力资源团队”和“培训师”来说既高效又易于实现。

HeyGen提供了哪些功能来定制烟火安全视频模板？

HeyGen提供了多种可定制的“烟火安全视频模板”选项，允许用户快速调整内容以满足不同的“安全教育”需求。您可以轻松整合品牌元素，如标志和特定颜色，确保所有“安全视频”保持一致且专业的外观。

HeyGen能否协助开发特定烟花处理程序的技术安全视频？

是的，HeyGen非常适合创建关于技术程序的详细“安全视频”，如“安全点燃烟花”或“可再装填弹壳安全”。其“文本到视频生成器”允许您输入精确的指令，然后通过清晰的视觉效果和“AI语音演员”解说将其生动呈现，确保有效的“安全培训”。

HeyGen如何简化为营销人员和培训师开发安全教育材料的过程？

HeyGen通过提供一个直观的平台来创建高质量的“AI驱动内容”，无需广泛的技术视频编辑技能，从而简化了“安全教育”开发过程。结合“AI虚拟形象”和“语音生成”功能，确保“安全视频”专业、引人入胜，并易于目标受众理解。