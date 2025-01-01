即时创建采购指南视频

轻松制作采购合规视频，降低成本并通过强大的配音生成提高培训效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
针对所有参与采购的员工，制作一段60秒的视频，视觉上强调关键的采购合规规则和支出限额，使用可定制的场景和友好的语气，通过从脚本到视频的文本生成。
示例提示词2
为部门主管和预算经理开发一段30秒的动态“操作指南”视频，展示通过智能采购实现成本节约的实用技巧，采用专业的AI虚拟形象和HeyGen媒体库/库存支持的动态视觉效果，配以欢快的音乐。
示例提示词3
创建一段90秒的全面企业培训视频，面向全球员工，提供关键采购指南的概述，采用平静和信息丰富的视觉风格，配以清晰的字幕/说明，以支持多语言访问并确保普遍理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建采购指南视频

开发清晰、引人入胜的采购指南视频，以确保采购合规和高效的员工支出培训。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先列出您的采购指南和采购流程规则。利用我们平台的从脚本到视频的文本功能，将您的详细文本转换为基础视频，确保从一开始就清晰明了。
2
Step 2
选择AI虚拟形象和配音
从多样的AI虚拟形象中选择，以代表您的品牌并传达您的信息。通过添加自然听感的AI配音来增强参与度和理解力，引导员工了解复杂的采购政策。
3
Step 3
应用品牌和自定义
使用品牌控制整合公司的标识，在可定制的场景中展示您的标志和颜色。添加字幕或说明以提高可访问性，并强化关键采购规则，确保您的信息在所有观众中清晰一致。
4
Step 4
导出并分享用于培训
通过以所需的纵横比导出视频来完成您的视频。将完成的员工支出培训视频分发到您的组织中，以教育员工并高效地强化采购合规，培养知情购买的文化。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的采购流程

将复杂的采购规则和采购政策转化为易于理解的AI视频，提高清晰度和遵从性。

常见问题

HeyGen如何简化采购指南视频的制作？

HeyGen利用AI驱动的视频模板和可定制的场景来简化引人入胜的采购指南视频的制作。轻松整合AI虚拟形象和AI配音，清晰传达您的采购规则，确保整个组织的采购合规。

HeyGen提供哪些功能来定制我们的企业采购培训视频？

HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色整合到品牌场景中。您还可以利用多样的媒体库和AI虚拟形象，创建引人入胜的企业培训视频，有效解释您的采购流程和支出限额。

HeyGen能否帮助改善员工支出培训和整体采购合规？

当然可以。HeyGen使您能够创建员工支出培训的指导性操作视频，确保采购政策的清晰沟通。通过多语言支持和AI配音，您的员工可以轻松理解采购规则，从而提高采购合规性和潜在的成本节约。

HeyGen如何高效创建和分发新的采购合规内容？

HeyGen的从文本到视频功能结合AI驱动的视频模板，允许快速生成采购合规内容。轻松更新或创建涵盖采购规则和指导性购买政策的新视频，然后以各种纵横比导出以广泛分发。