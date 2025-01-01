创建公众演讲培训视频：吸引您的观众

即时将您的脚本转化为引人入胜的公众演讲视频课程，利用HeyGen的文本转视频功能实现专业效果。

示例提示词1
开发一段90秒的宣传视频，面向培训师和教育工作者，展示如何创建高级演讲技巧的视频课程。采用现代且引人入胜的视觉风格，配以清晰的旁白，利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能，将复杂信息简单呈现，提升整体视频制作价值。
示例提示词2
设计一段45秒的快速提示视频，面向内容创作者和商业专业人士，重点介绍如何通过添加有影响力的视觉效果和字幕提升任何演示。视觉风格应动态且视觉丰富，配以清晰的音频。通过整合HeyGen的字幕/字幕功能和利用其媒体库/素材支持，确保您的视频制作出令人惊叹的视频。
示例提示词3
为人力资源部门和企业培训师制作一段2分钟的综合指南，讲解如何构建有效的公众演讲培训视频。视频应具有结构化、信息丰富的视觉风格，配以权威的声音，引导观众从故事板概念到最终执行的全过程。利用HeyGen的模板和场景高效组织内容，保持整个培训模块的一致外观。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建公众演讲培训视频

通过直观的工作流程将您的公众演讲专业知识转化为引人入胜的视频课程，确保您的信息清晰传达。

1
Step 1
创建您的脚本和故事板
概述您的培训内容并准备详细的脚本。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的文字转化为引人入胜的视觉效果，确保结构化且有影响力的演示。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择，以传授您的公众演讲课程。这使得无需复杂的视频制作即可创建令人惊叹的视频，提供专业的屏幕呈现。
3
Step 3
添加引人入胜的增强功能
通过动态字幕/说明等基本元素增强您的培训视频，以提高可访问性和理解力。加入背景音乐和视觉效果，以保持观众的参与度并强化关键概念。
4
Step 4
导出并分享您的课程
通过以所需的纵横比导出最终的公众演讲培训视频，准备好您的完整课程以便立即分享，使您能够创建一个为您的观众准备的视频课程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发有影响力的激励内容

制作强大且鼓舞人心的视频内容，有效教授公众演讲技巧，以激励和提升观众。

background image

常见问题

HeyGen如何简化视频制作而无需复杂设备？

HeyGen利用先进的AI软件，让您无需昂贵的视频设备或专用录制环境即可高效创建令人惊叹的视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能即可处理制作过程。

HeyGen是否提供自动添加字幕和编辑视频内容的解决方案？

是的，HeyGen会自动为您的视频生成字幕和说明，确保可访问性。您可以轻松编辑视频内容、微调语音，并直接在平台的直观软件中进行调整。

HeyGen提供哪些工具来创建视频课程或公众演讲培训视频？

HeyGen使您能够使用简单的脚本通过文本转视频创建公众演讲培训视频和完整的视频课程。您可以利用模板和场景、整合品牌控制，甚至使用故事板方法有效地构建您的教育内容。

我可以使用HeyGen的软件自定义我的视频并整合外部媒体吗？

当然可以。HeyGen的软件允许全面的品牌控制，使您可以添加标志和定义品牌颜色。您还可以通过音乐、视觉效果丰富您的视频，并从庞大的媒体库中选择或上传自己的素材，以创建专业视频。