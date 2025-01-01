轻松创建原型测试视频
轻松制作专业的原型测试视频。生成自然的旁白，打造引人入胜的用户互动场景，并加快分析速度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为用户体验设计师和研究员开发一个60秒的动态演示视频，展示如何有效录制原型测试视频，捕捉用户互动的细微之处。采用现代视觉风格，配以友好、清晰的旁白。视频应强调使用HeyGen的“AI虚拟人”引导用户通过原型，确保一致的指令并减少参与者偏见。
为产品负责人和开发团队制作一个30秒的解决方案导向的解释视频，重点介绍如何高效分析原型测试结果。视觉风格应快速高效，配以充满活力、简洁的旁白。展示HeyGen的“字幕/说明”功能如何帮助快速回顾和提取测试会话中的关键用户反馈。
为初创公司和个人创业者设计一个50秒的激励教程，展示如何简化从构思到端到端视频生成的整个原型测试过程。采用明亮、用户友好的视觉美学和积极向上的鼓励性旁白，视频将强调利用HeyGen的“模板和场景”快速设置专业外观的测试场景。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的原型测试视频？
HeyGen让您无需复杂的视频录制即可轻松创建高质量的原型测试视频。利用AI虚拟人和自然旁白生成来展示场景或收集用户反馈，简化您的可用性测试流程。
HeyGen在可用性测试中提供哪些文本到视频的功能？
HeyGen利用先进的文本到视频功能，使您能够将脚本转化为引人入胜的视频。您可以从各种AI虚拟人中选择，用于讲解指令或介绍用户互动，确保清晰一致的沟通。
使用HeyGen创建引人入胜的用户反馈视频是否容易？
是的，HeyGen简化了创建引人入胜的用户反馈视频的过程。通过直观的工具和多种模板和场景，您可以快速设计有效的原型测试场景，更专注于洞察而非制作。
AI虚拟人能否帮助生成一致的视频内容以招募参与者？
当然可以，HeyGen的AI虚拟人为参与者招募视频提供了一致且专业的形象。您可以生成统一的指令或介绍，确保每位潜在参与者都能收到相同的高质量信息，实现端到端的视频生成。