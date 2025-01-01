使用AI化身创建潜在客户开发工作流程视频
通过AI化身自动化个性化视频外展，提升管道生成，使每条信息都具有影响力和可扩展性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的视频，面向销售专业人士和SDR，展示如何使用动态占位符提升个性化视频外展。视觉风格应明亮且引人入胜，展示各种AI化身直接与观众对话，配以友好、对话式的旁白，解释HeyGen的AI化身如何使每个潜在客户视频独一无二。
为销售领导和市场经理制作一个90秒的视频，展示与CRM集成的视频潜在客户开发的简化工作流程自动化过程。视觉风格将是精致且具有战略性的，展示流程图和CRM集成示例，配以清晰、权威的旁白，强调HeyGen的模板和场景如何简化大规模创建高影响力的潜在客户视频。
专为国际销售团队和全球市场战略家开发一个1分30秒的视频，解决多语言视频外展的挑战。视觉方法应具有全球包容性，展示多样化的人口代表和动画地图，通过HeyGen的高级语音生成功能展示无缝的语言转换和多样的声音风格，实现真正可扩展的视频潜在客户开发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何在现有工作流程中促进自动化潜在客户视频的生成？
HeyGen通过提供强大的API集成简化了工作流程自动化，使您可以直接从现有的CRM集成视频工具或销售参与平台生成自动化的潜在客户视频。这使个性化视频外展活动的无缝扩展成为可能。
HeyGen是否支持大规模视频外展的高级个性化？
是的，HeyGen通过AI驱动的视频个性化和动态内容生成支持高度个性化的视频外展。您可以使用动态占位符自动插入特定的潜在客户信息，确保每个视频在可扩展的层面上产生共鸣。
HeyGen能否创建多语言视频以有效吸引多样化的目标客户？
当然可以。HeyGen支持创建多语言视频，使您能够在全球范围内吸引多样化的目标客户。通过语音克隆、从脚本到视频和唇同步等功能，您可以将信息翻译成多种语言，以扩大市场渗透。
HeyGen提供哪些AI化身功能以提高视频内容创建效率？
HeyGen提供先进的AI化身，将文本从脚本转换为视频，大大提高了视频创建的效率。这些AI化身结合AI写作助手，能够快速生成高质量的HeyGen AI视频，而无需传统的摄像工作。