Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新供应商开发一个60秒的教学视频，介绍供应链最佳实践，利用HeyGen的文本转视频功能，将详细的脚本转换为引人入胜的视觉叙述，配以清晰权威的旁白和简洁的图示，简化视频制作过程。
示例提示词2
为内部治理倡议制作一个30秒的AI视频生成器宣传片，面向高管，采用精致简洁的视觉风格和欢快专业的音轨，利用HeyGen的模板和场景加快制作进度，突出关键政策更新。
示例提示词3
为利益相关者生成一个50秒的公告视频，介绍即将到来的政策变化，专注于视觉叙事，使用动态动态图形和通过HeyGen的语音生成功能生成的自信、清晰的旁白，确保复杂的治理视频易于理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建治理视频提示

学习如何使用AI驱动的工具高效制作清晰、合规的治理视频，简化您的视频制作过程，并有效吸引利益相关者。

1
Step 1
创建您的视频脚本
利用AI视频脚本生成器定义您的治理信息。输入您的关键点和合规细节，生成一个结构化的脚本，作为视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样的AI化身中选择一个来展示您的治理内容。选择最能代表您组织语气和专业性的化身来传达您的信息。
3
Step 3
增强视觉叙事
从媒体库/库存支持中整合相关视觉效果，以补充您的脚本和化身。通过引人入胜的视觉叙事提升您的治理视频的清晰度和影响力。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过利用纵横比调整和导出选项来完成您的治理视频。以最佳格式制作视频，以适应各种平台，确保广泛的覆盖面和利益相关者的参与。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的治理

通过讲解视频解密复杂的治理概念和法规，使其对所有观众都易于理解。

常见问题

HeyGen如何简化视频制作过程，特别是治理视频？

HeyGen通过将文本转化为引人入胜的AI视频，帮助用户简化视频制作。其直观的AI视频生成器允许您为治理视频创建提示，利用AI化身和强大的AI视频脚本生成器，实现流畅的创作过程。

HeyGen能否通过专业的AI代言人视频吸引利益相关者？

当然可以。HeyGen使您能够通过专业的AI代言人视频有效吸引利益相关者。您可以从多样的AI化身中选择，并利用强大的视觉叙事功能，确保您的信息具有影响力和品牌一致性。

HeyGen在创建员工培训讲解视频方面有什么优势？

HeyGen在员工培训方面提供了显著优势，能够快速创建专业的讲解视频。通过AI驱动的模板和高效的语音生成，您可以简化视频制作，快速传达复杂信息。

HeyGen为定制和导出AI视频提供了哪些高级功能？

HeyGen提供高级视频编辑功能以定制您的AI视频。您可以应用品牌控制，添加字幕和说明以提高可访问性，并轻松导出为各种平台适用的不同纵横比，确保输出的多样性。