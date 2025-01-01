利用AI驱动的效率创建治理视频提示
简化治理内容的视频制作，并通过专业设计的模板和场景有效吸引利益相关者。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新供应商开发一个60秒的教学视频，介绍供应链最佳实践，利用HeyGen的文本转视频功能，将详细的脚本转换为引人入胜的视觉叙述，配以清晰权威的旁白和简洁的图示，简化视频制作过程。
为内部治理倡议制作一个30秒的AI视频生成器宣传片，面向高管，采用精致简洁的视觉风格和欢快专业的音轨，利用HeyGen的模板和场景加快制作进度，突出关键政策更新。
为利益相关者生成一个50秒的公告视频，介绍即将到来的政策变化，专注于视觉叙事，使用动态动态图形和通过HeyGen的语音生成功能生成的自信、清晰的旁白，确保复杂的治理视频易于理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频制作过程，特别是治理视频？
HeyGen通过将文本转化为引人入胜的AI视频，帮助用户简化视频制作。其直观的AI视频生成器允许您为治理视频创建提示，利用AI化身和强大的AI视频脚本生成器，实现流畅的创作过程。
HeyGen能否通过专业的AI代言人视频吸引利益相关者？
当然可以。HeyGen使您能够通过专业的AI代言人视频有效吸引利益相关者。您可以从多样的AI化身中选择，并利用强大的视觉叙事功能，确保您的信息具有影响力和品牌一致性。
HeyGen在创建员工培训讲解视频方面有什么优势？
HeyGen在员工培训方面提供了显著优势，能够快速创建专业的讲解视频。通过AI驱动的模板和高效的语音生成，您可以简化视频制作，快速传达复杂信息。
HeyGen为定制和导出AI视频提供了哪些高级功能？
HeyGen提供高级视频编辑功能以定制您的AI视频。您可以应用品牌控制，添加字幕和说明以提高可访问性，并轻松导出为各种平台适用的不同纵横比，确保输出的多样性。