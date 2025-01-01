创建提示库视频：即时吸引观众
简化工作流程，利用HeyGen的AI化身更快地创建引人入胜的视频，实现有影响力的演示。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于希望制作更具吸引力视频的小企业主和教育工作者，这段1.5分钟的视频展示了如何利用提示库激发创意。视频中将展示明亮的插图图形和充满活力、友好的AI化身，解释HeyGen多样化的“AI化身”如何让任何信息栩栩如生，以个性化和动态的演示吸引观众。
客户支持经理和产品培训师可以通过2分钟的视频提升用户指南，展示易于访问的客户成功教程。通过用户友好的屏幕录制结合叠加图形和精确的字幕，此提示展示了HeyGen强大的“字幕/说明”功能如何确保所有观众都能轻松跟随，提高对多样化观众的可访问性。
轻松制作引人注目的销售演示，这段45秒的视频非常适合希望给客户留下深刻印象的销售团队和企业培训师。展示精美的企业视觉效果，动态场景转换和专业旁白，此提示强调了HeyGen中现成的“模板和场景”如何快速创建高影响力内容，提高任何演示中的参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI如何简化视频创作过程？
HeyGen利用强大的AI工具，包括免费文本到视频生成器，大大简化和加速视频创作过程。这使用户能够高效地制作高质量视频，从而节省时间。
我可以用HeyGen为企业创建哪些类型的引人入胜的视频？
使用HeyGen，您可以生成适合各种企业需求的引人入胜的视频，如动态营销活动、全面的HR培训模块、有说服力的销售演示和有帮助的客户成功教程，所有这些都旨在提高参与度。
HeyGen的功能如何改善视频的可访问性和观众覆盖面？
HeyGen通过提供逼真的AI化身、多样化的旁白生成和自动字幕/说明来增强可访问性。这些功能确保您的内容易于理解，并能覆盖更广泛、更包容的观众。
HeyGen能否帮助在视频中保持品牌一致性，包括那些来自提示库的视频？
是的，HeyGen提供广泛的模板和强大的品牌控制，使您能够一致地应用您的标志和品牌颜色。这确保了包括从提示库创建的视频在内的所有视频都能反映出专业和统一的品牌形象。