使用AI创建项目接收视频：简化您的工作流程
通过利用逼真的AI化身来传达清晰、引人入胜的项目简报，轻松简化工作接收。
为人力资源团队或面向客户的角色开发一个90秒的教学视频，展示如何使用HeyGen的AI化身创建个性化的项目接收视频。视觉和音频风格应具有吸引力和亲和力，展示多样化的AI化身提供逼真的旁白，以建立融洽关系，旨在改善初始客户或员工的参与度。展示使用AI化身介绍项目需求的影响。
为开发团队制作一个2分钟的技术视频，解释如何创建综合的项目接收视频并将其集成到AI驱动的项目接收工作流程中。视觉风格应信息丰富且详细，包含屏幕文字覆盖和精确的解释性旁白，确保所有复杂的项目细节都能清晰传达。强调自动字幕/说明在技术简报中的可访问性和清晰度的好处。
设计一个45秒的宣传视频，目标是市场营销人员和销售领导者，展示如何从现有文本脚本快速创建项目接收视频。视觉和音频风格应动态且有说服力，采用快速剪辑和充满活力的旁白，鼓励快速采用以满足各种内部和外部沟通需求。突出HeyGen的从脚本到视频的高效文本转视频功能，将书面简报转化为引人入胜的视频内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助构建AI驱动的项目接收工作流程？
HeyGen通过自动生成个性化的项目接收视频，帮助您构建AI驱动的项目接收工作流程。利用我们先进的AI功能创建引人入胜的视频，简化工作接收并改善组织内的沟通。
HeyGen为创建项目接收视频提供了哪些AI功能？
HeyGen为项目接收视频提供了强大的AI功能，包括AI化身、逼真的旁白和从脚本生成视频的功能。这些功能使您能够高效地制作高质量、专业的视频，使用AI驱动的视频模板。
哪些团队可以从使用HeyGen创建项目接收视频中受益？
市场营销人员、人力资源团队和销售领导者可以通过使用HeyGen的工具创建项目接收视频显著简化工作接收。该平台的AI功能帮助各部门快速传达项目要求和期望。
我可以使用HeyGen自定义AI驱动的视频模板并添加字幕吗？
是的，HeyGen允许广泛自定义AI驱动的视频模板，包括品牌标识的控制，如标志和颜色，以匹配您组织的身份。您还可以轻松地为项目接收视频添加字幕和说明，确保可访问性和清晰度。