创建专业发展视频以提升培训效果
通过令人惊叹的专业发展视频提升员工参与度和知识保留，使用AI化身轻松制作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的动态解说视频，展示新软件功能的优势，面向潜在客户。利用丰富的模板和场景，以及从脚本到视频的功能，创造出引人入胜的视觉风格，配以欢快的背景音乐和自信的解说。
为现有员工制作一个30秒的知识分享视频，介绍重要的政策更新。视频应采用信息丰富、直截了当的视觉风格，使用准确的字幕/说明文字以提高可访问性，并配以专业的旁白，确保关键信息的清晰和记忆。
设计一个90秒的实用培训视频，演示一个新的内部工具，面向全体员工。采用专注的教学视觉风格，结合AI化身进行演示，并利用HeyGen的旁白生成功能，清晰、冷静地解释复杂步骤，提高学习效率。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业培训视频的制作？
HeyGen利用AI化身和先进的从文本到视频功能来简化专业培训视频的制作。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成引人入胜的内容，并配以逼真的旁白，使整个过程高效且易于操作。
我可以用HeyGen制作哪些类型的培训视频？
使用HeyGen，您可以制作多种培训视频，包括员工入职培训、产品演示、操作指南和动画解说视频。利用可定制的模板和品牌控制，确保每个视频都与您的特定教育资源和公司形象完美契合。
HeyGen是否提供增强观众参与度和教育内容可访问性的功能？
是的，HeyGen通过自动字幕和闭合字幕增强您的专业发展视频的参与度和可访问性。这确保了您的教育资源清晰、易懂，并能覆盖更广泛的受众，从而提高整体学习目标。
HeyGen如何帮助扩大按需培训视频的制作规模？
HeyGen通过将脚本转化为带有AI化身的视频，实现快速、大量的按需培训视频制作。这一高效流程使组织能够快速为各种平台和受众制作培训视频，简化知识共享，而无需繁琐的视频编辑。