创建引人入胜的产品更新视频
快速设计专业的产品更新视频，使用现成的模板和场景，确保您的功能公告引人注目。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为您的普通用户群开发一个简洁的30秒视频，突出最近的产品改进。该视频应采用友好、亲切的视觉和音频风格，使用清晰、简单的语言和显著的屏幕文字传达更新。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成内容，并确保准确的字幕/说明文字以提高可访问性，增强您的整体编辑工具体验。
制作一个专业的45秒产品更新视频，以视觉吸引的方式展示新功能，面向营销人员和小企业主。视觉风格应精致且以演示为主，配以清晰、权威的旁白，引导观众了解新功能。使用HeyGen的模板和场景简化创作，整合媒体库/素材支持，提供丰富的视觉体验，有效传达您的“产品视频”更新。
制作一个信息丰富的60秒产品演示视频，针对高级用户，详细解释一个特定的新功能。视觉风格应高度详细，包含大量屏幕录制片段，配以冷静、解释性的声音。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，为不同平台定制视频，确保通过实际应用展示“AI视频工具”的功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的产品更新视频？
HeyGen通过AI让您轻松创建产品更新视频。我们的平台结合了直观的文本到视频功能、逼真的AI虚拟形象和丰富的视频模板库，快速制作出专业质量的产品视频。
是什么让HeyGen成为有效的功能公告产品视频制作工具？
HeyGen是一个有效的产品视频制作工具，因为它简化了引人注目的功能公告的创建过程。通过我们的拖放编辑器和先进的AI视频工具，您无需丰富的编辑经验即可生成高质量内容，非常适合展示新功能。
我可以为我的HeyGen产品视频自定义AI虚拟形象和品牌吗？
可以，HeyGen允许您对产品视频进行广泛的自定义。您可以个性化AI虚拟形象以匹配您的品牌，并利用品牌控制功能调整标志和颜色，确保每个视频都与您的公司品牌一致。
HeyGen是否提供模板和自动字幕以快速进行产品演示？
当然，HeyGen提供了大量视频模板和自动字幕，以加速您的视频制作。这使得创建精美的产品演示和其他内容变得非常高效，提高了可访问性和参与度。