轻松创建产品介绍视频以改善用户入门
使用HeyGen高效的从脚本到视频功能快速制作互动产品介绍，提升用户采用率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的产品演示视频，提供我们最新功能的全面演示，目标是潜在客户和现有用户。视觉风格应专业且简洁，使用清晰的屏幕录制和由HeyGen生成的“AI化身”提供的信息性叙述，解释其优势和功能。
制作一个60秒的动态动画产品介绍，面向市场团队和社交媒体观众，展示我们软件的独特价值主张。该视频需要充满活力的视觉风格，配以生动的动画和欢快的背景音乐，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”丰富视觉叙事，使介绍易于分享。
设计一个50秒的互动产品介绍，针对商业决策者和产品经理，展示我们的解决方案如何解决常见的行业痛点。视频应采用复杂且以解决方案为导向的视觉风格，配以由HeyGen生成的清晰“字幕/说明”，以最大限度地提高可访问性，有效传达这些重要产品视频中的复杂想法。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化产品介绍视频的制作？
HeyGen通过AI化身和全面的媒体库，帮助用户轻松创建专业的产品介绍视频。其直观的平台将脚本转化为引人入胜的视频内容，简化了从头到尾的在线视频制作过程。
HeyGen是否支持通过互动产品介绍来进行客户入门？
当然，HeyGen非常适合通过创建动态产品演示视频和详细的产品演练来增强客户入门。利用可定制的模板和AI旁白，提供清晰、引人入胜的引导演练，提高用户采用率。
HeyGen有哪些功能使其成为无代码产品视频制作工具？
HeyGen作为一个强大的无代码平台，允许任何人无需技术专长即可创建高质量的产品视频。通过易于使用的视频模板、拖放编辑和从文本到视频的功能，您可以高效地突出产品特性，加速视频营销。
我可以使用HeyGen的AI功能生成动画产品演示吗？
可以，HeyGen利用先进的AI帮助您生成引人入胜的动画产品介绍和演示。只需输入您的脚本，选择一个AI化身，并自定义场景，即可制作出视觉丰富的内容，有效传达产品的价值。