创建产品采样视频以促进电商增长
轻松从脚本创建引人入胜的产品演示视频，阐明功能并转化观众，利用HeyGen强大的文本转视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的产品说明视频，针对寻求解决常见痛点的用户。采用简洁、现代的视觉风格，配以动态文字覆盖和柔和的背景音乐，通过HeyGen的模板和场景增强专业外观，利用视觉故事有效突出产品的优势。
制作一个15秒的短产品视频，适合社交媒体广告，旨在吸引冲动购买者的注意。采用动态且引人注目的视觉风格，快速剪辑和使用HeyGen的字幕功能创建的粗体字幕/说明，利用纵横比调整和导出优化各种平台，提升您的电商产品视频营销策略。
创建一个全面的60秒产品采样视频，展示新软件解决方案的多功能性，面向潜在的商业客户。采用精致、专业的视觉风格，通过HeyGen的AI虚拟人展示关键功能，配以优雅的器乐音乐和HeyGen媒体库/库存支持的相关素材。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的产品视频的制作？
HeyGen通过AI虚拟人和脚本转视频工作流程，帮助用户快速制作引人入胜的产品视频。我们直观的平台将您的想法转化为动态动画和视觉故事，非常适合短产品视频和产品说明。
HeyGen提供哪些创意功能来制作独特的产品演示视频？
HeyGen提供广泛的创意工具，包括可定制的视频模板和动态动画，帮助您制作独特的产品演示视频。您可以通过AI虚拟人增强您的视觉故事，并整合品牌的特定视觉效果和旁白，打造真正定制的体验。
HeyGen如何帮助在各种平台上制作有效的电商产品视频？
HeyGen非常适合创建有效的电商产品视频，包括为社交媒体优化的短产品视频。我们的平台允许您生成专业的旁白和字幕，确保您的产品采样视频和演示在多样化的营销策略中具有影响力，提升销售。
HeyGen能否利用AI将脚本转化为引人入胜的产品说明视频？
HeyGen利用先进的AI解决方案将您的脚本转化为引人入胜的产品说明视频。只需输入文本，HeyGen就会生成逼真的AI虚拟人和旁白，创建动画演示，提供引人入胜的视频，阐明复杂功能并增强视觉故事。