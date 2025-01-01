轻松创建产品需求培训视频

利用HeyGen强大的从脚本到视频的文本生成功能，快速开发引人入胜的学习资源和视频教程以满足产品需求。

110/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为您的技术团队制作一段简洁的90秒“如何创建”视频教程，展示特定功能，采用以屏幕录制为主的视觉风格，并辅以动画文字。利用HeyGen的从脚本到视频的文本生成功能无缝生成旁白，并配以精确的字幕/说明，以确保开发人员在嘈杂环境中也能理解每一个细节。
示例提示词2
为您的内部利益相关者设计一段信息丰富的1分钟“教育视频”片段，将复杂的“学习资源”转化为引人入胜的情景式演示。利用HeyGen丰富的模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持，创造出友好且信息丰富的音频和视觉体验，吸引广泛的内部团队并有效简化新概念。
示例提示词3
为您的销售和支持团队开发一段动态的45秒“产品培训”视频，提供关于新“需求培训”的快速更新，采用问答式视觉风格。这种权威且自信的音频呈现，结合AI化身，可以轻松适应各种平台，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保您的团队始终保持最新信息并充满信心。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建产品需求培训视频

利用HeyGen强大的AI工具，轻松开发专业且引人入胜的产品需求培训视频。

1
Step 1
创建您的培训脚本
清晰地概述您的产品需求培训内容。利用HeyGen的从脚本到视频的文本生成功能，从您的书面脚本中快速生成初始视频场景。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择多种HeyGen的AI化身来展示您的培训材料和解释复杂的产品需求，提升视频的专业性和吸引力。
3
Step 3
生成引人入胜的旁白
确保旁白的清晰度和影响力。使用HeyGen的旁白生成功能，制作出自然的音频，与您的视频教程视觉效果完美结合。
4
Step 4
导出您的最终视频
通过审核所有元素来完成您的培训视频。然后，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，准备并分享您精心制作的视频内容，适用于各种平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

解密复杂需求

.

将复杂的产品需求分解为清晰易懂的培训视频，以提高理解力。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的产品需求培训视频？

HeyGen通过将您的脚本转换为专业的视频内容，配以逼真的AI化身和自然的旁白，简化了创建产品需求培训视频的过程，消除了复杂的制作环节。您可以从各种模板中选择，快速制作出视觉吸引力强且具有教育意义的视频。

HeyGen提供哪些功能来开发有效的视频教程？

为了开发有效的视频教程，HeyGen提供了强大的文本到视频生成功能、自动字幕以提高可访问性，以及广泛的媒体库支持。您还可以应用自定义标志和颜色来确保学习资源的一致性。

如何使用HeyGen为我的团队创建高质量的培训视频？

使用HeyGen创建高质量的培训视频非常简单：只需输入您的脚本，选择一个AI化身，然后让HeyGen生成视频。您可以轻松地为您的内容进行品牌化，并以适合任何学习平台的各种纵横比导出，使创建视频变得简单。

HeyGen能否简化复杂需求的产品培训视频创建？

当然可以。HeyGen通过将您的文档转化为清晰简洁的视频内容，简化了复杂产品需求的产品培训视频创建。其文本到视频引擎结合自动旁白和字幕，确保您的信息在所有培训视频中得到有效传达。