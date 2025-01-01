创建转化率高的产品概述视频
使用我们直观的视频模板轻松生成高转化率的产品视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个全面的90秒产品演示视频，面向新用户，详细说明如何设置他们的账户。视频应采用清晰的分步视觉风格，配有屏幕文字覆盖和冷静的指导旁白。利用HeyGen的字幕功能，确保每一步都能被理解，并通过其语音生成功能提供一致的指导音频，使其成为学习新功能的有效教程视频。
设计一个有影响力的60秒产品视频，面向潜在客户，展示我们的B2B软件如何解决常见的行业痛点。采用动态的故事叙述视觉方法，结合问题解决场景，配以振奋人心的背景音乐和有说服力的AI配音。利用HeyGen的多样化模板和场景，快速构建引人入胜的叙述，展示您的产品，创造一个高转化率的产品视频，引起共鸣。
制作一个详细的2分钟互动产品演示视频，面向技术评估人员，解释我们新硬件设备的高级功能。视觉展示应信息丰富，配有详细的图形注释和精确的解释性旁白，确保每个技术方面都得到清晰传达。使用HeyGen的AI虚拟形象作为专业主持人，并利用其纵横比调整和导出功能，确保在生成产品演示时在各种平台上获得最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品演示视频的创建？
HeyGen通过其直观的AI驱动平台和简单的拖放编辑器简化了产品演示视频的创建。这使用户能够快速组装引人入胜的叙述来展示产品。
HeyGen能否支持产品视频的自定义品牌和高级录制功能？
是的，HeyGen为所有产品视频提供强大的自定义品牌功能。它还包括集成的屏幕和摄像头录制、AI配音和自动字幕生成，确保专业和品牌化的输出。
HeyGen为创建互动产品演示提供了哪些技术功能？
HeyGen为互动产品演示提供了高级技术功能，如条件分支和可跟踪链接以进行详细分析。用户还可以将高质量的演示导出为MP4，或通过电子邮件和社交媒体轻松分享。
HeyGen为专业产品概述视频提供了哪些输出选项？
HeyGen通过提供AI虚拟形象、全面的视频模板库和1080p高清分辨率导出，确保高质量的专业产品概述视频。其从脚本到视频的功能简化了制作过程，生成高转化率的产品视频。