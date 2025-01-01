使用AI创建产品发布公告视频
轻松生成产品发布活动。使用强大的文本转视频功能将您的脚本转化为引人入胜的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的专业产品说明视频，宣布一个新的B2B分析平台，目标受众为小企业主和B2B决策者。视觉风格应清晰、简洁且信息丰富，类似信息图表，伴随自信且清晰的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象和旁白生成功能，提供一个战略性叙事，突出平台的优势并简化复杂信息。
开发一个45秒的产品揭示视频，针对关注可持续生活的普通消费者，展示一款环保智能家居设备。视觉风格应明亮、吸引人且温暖，展示自然光和用户互动，配以轻快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景以及添加字幕/说明文字的能力，清晰展示设备的易用性和积极影响，确保一个高度吸引人的产品视频。
制作一个50秒的引人入胜的演示和演练视频，针对专业艺术家和创意爱好者，展示一款独特的数字艺术创作软件。视觉美学应富有表现力和艺术感，采用电影般的过渡和数字艺术作品的特写镜头，配以环境、激励人心的音乐。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化各种平台，并利用媒体库/库存支持增强战略叙事，展示软件的创新功能给特定受众。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我的产品发布视频的视觉吸引力？
HeyGen使您能够创建视觉震撼的发布视频，具有丰富的动态、电影般的视觉效果和引人入胜的动画。您可以利用工作室级别的输出、模板和动态图形来吸引观众并提升您的产品发布活动。
我可以用HeyGen创建哪些类型的产品发布视频？
使用HeyGen，您可以制作各种有影响力的产品发布视频，包括引人入胜的产品揭示视频、详细的演示和演练视频以及令人兴奋的预告视频。我们的AI视频生成器简化了引人入胜的说明视频的创建，以有效展示您的产品。
HeyGen如何支持我品牌产品发布的创意定制？
HeyGen提供强大的品牌控制和可定制的模板，使您能够在整个产品发布活动中保持一致的品牌形象。您可以轻松定制格式和语气，调整纵横比，并结合战略性叙事，以引起目标受众的共鸣。
我需要高级视频编辑技能才能使用HeyGen创建专业的产品发布视频吗？
不需要，HeyGen被设计为一个直观的AI视频生成器和产品视频制作工具，不需要高级技术技能。其用户友好的界面使您能够高效地创建专业的产品发布公告视频，轻松将脚本转化为高质量的视频内容。