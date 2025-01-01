快速高效地创建产品知识视频

通过AI驱动的视频创作和无缝配音生成提升客户教育和培训效率。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个90秒的产品培训视频，结构为操作指南，针对现有客户经常遇到的技术问题。采用支持性和信息丰富的视觉风格，结合清晰的屏幕注释和冷静的旁白。利用HeyGen的丰富模板和场景快速设置视频结构，并添加字幕以提高可访问性。
示例提示词2
制作一个2分钟的视频文档，详细介绍最近的复杂API更新，面向内部开发团队。视觉呈现应直接且技术性强，可能使用代码片段和图表。部署AI化身清晰地呈现信息，增强HeyGen的配音生成能力，以提供精确的技术解释。
示例提示词3
为销售团队制作一个动态的45秒产品视频，突出即将推出的产品功能的主要优势，面向潜在客户。视觉风格应引人入胜且具有说服力，使用生动的库存媒体和欢快的背景音乐。利用HeyGen的媒体库/库存支持寻找引人注目的视觉效果，并通过纵横比调整和导出确保在各种平台上的完美呈现。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品知识视频的创建流程

通过利用AI驱动的工具和直观的功能，快速开发引人入胜的产品知识视频，用于客户教育和培训。

1
Step 1
创建您的视频脚本或模板
首先粘贴您的文本脚本，HeyGen的从脚本到视频功能将其用作内容的基础。
2
Step 2
选择您的AI旁白
从多样化的AI化身中选择一位作为您的产品知识视频的主持人，增添专业和吸引力。
3
Step 3
添加视觉演示
通过无缝添加屏幕录制来增强清晰度，引导观众了解产品功能和步骤。
4
Step 4
应用品牌和导出
利用品牌控制功能应用公司标志和颜色，最终导出您精心制作的视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的产品信息

将复杂的产品规格和功能转化为易于理解的视频文档，使所有用户都能轻松掌握复杂主题。

常见问题

HeyGen如何高效创建产品知识视频？

HeyGen利用生成式AI帮助您生成高质量的产品知识视频。您可以利用AI化身和AI配音从视频脚本中自动生成旁白，使客户教育过程自动化和可扩展。

HeyGen提供哪些技术功能用于定制产品培训视频？

HeyGen提供拖放编辑器、视频模板和品牌控制功能，全面定制您的产品培训视频。您还可以添加屏幕录制和字幕，以提供全面的学习和发展内容。

HeyGen可以用于创建详细的视频文档吗？

当然可以，HeyGen是一个有效的产品视频制作工具，用于制作详细的视频文档。它支持添加字幕，确保您的操作指南和技术内容易于访问和理解。

HeyGen如何为产品视频提供AI配音？

HeyGen强大的配音生成功能将您的视频脚本转化为自然的AI配音，适用于所有产品视频。这简化了内容创作，快速制作引人入胜的教程和演示。