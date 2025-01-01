创建产品弃用视频：简单指南
自动化清晰的弃用信息，减少混淆并通过逼真的AI虚拟形象提升信任。
示例提示词1
制作一个60秒的专业视频，针对技术用户和企业客户，清晰详细地说明核心功能的重要弃用通知。该视频应采用简洁和信息丰富的视觉风格，配有屏幕文字支持和自信的AI生成旁白，利用HeyGen的从脚本到视频的能力有效解释理由和前进的路径。
示例提示词2
为使用过时产品版本的用户制作一个30秒的公告视频，引导他们在产品弃用后转向新的改进解决方案。视觉风格应积极向上，展示新功能无缝衔接，配以友好的声音。利用HeyGen的模板和场景创建一个视觉吸引且易于理解的信息，鼓励顺利过渡。
示例提示词3
想象一个50秒的引人入胜的故事视频，面向普通用户群体，富有同情心地解释一个受欢迎但使用不足的产品组件的弃用。视频应采用友好和亲切的视觉沟通风格，或许使用动画角色，配以温暖的语音生成，清晰传达信息，尽量减少用户的挫败感，使“为什么”易于理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择弃用模板
从专业设计的“产品弃用视频模板”中选择，或从空白画布开始有效地构建您的信息。利用“模板和场景”来快速启动您的创作过程。
2
Step 2
添加您的信息和视觉效果
撰写您的脚本，解释弃用原因和前进的路径。结合“AI虚拟形象”以人性化的方式呈现您的信息，增强参与度。
3
Step 3
应用旁白和字幕
生成专业旁白以有效表达您的弃用信息。通过自动生成视频的“字幕/说明”来增强“客户沟通”的清晰度和覆盖面。
4
Step 4
导出您的最终视频
检查视频的准确性和语气。一旦完成，按照不同平台的需求以各种纵横比“导出”您的专业视频，确保广泛分发您的“弃用通知”。
使用案例
常见问题
HeyGen如何有效创建产品弃用视频？
HeyGen通过使用AI虚拟形象和先进的文本到视频技术，帮助您高效创建专业的产品弃用视频，确保清晰的客户沟通。
HeyGen是否提供产品弃用信息的模板？
是的，HeyGen提供专为产品弃用设计的可定制视频模板，让您能够制作引人入胜的故事，并以专业的信息语气传达敏感的弃用通知。
AI虚拟形象在弃用沟通中扮演什么角色？
HeyGen的逼真AI虚拟形象和AI语音演员为您的产品弃用视频提供一致、可信的面孔和声音，增强视觉沟通并保持品牌专业性。
HeyGen能否自动化弃用公告的制作？
HeyGen简化了产品弃用视频的内容创建过程，快速将脚本转化为专业的视频公告，使您的团队更容易自动化产品弃用信息。