轻松高效地创建产品演示视频
利用HeyGen强大的语音生成功能，制作引人入胜的产品演示，吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的90秒产品演示视频，宣布最新的软件更新，针对经常制作产品演示视频的现有用户。采用充满活力的视觉风格，配以引人入胜的过渡效果和吸引人的音轨，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成对话和显著的字幕/说明文字以提高可访问性。
为新用户开发一个简洁的45秒教程视频，指导他们完成关键功能的初始设置，使用各种视频模板。视觉风格应友好且易于跟随，配以温暖、鼓励的语音。利用HeyGen的多样化模板和场景以及相关的媒体库/素材支持，清晰有效地展示每一步。
设计一个全面的2分钟互动产品演示视频，比较两种高级功能，为潜在决策者展示其独特优势。保持权威的视觉风格，配以清晰的图形和有说服力的语音生成。通过利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种平台上的最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建高级和互动的产品演示视频？
HeyGen通过集成AI驱动的功能，如AI虚拟形象和专业的AI语音，帮助用户创建复杂且互动的产品演示视频。您可以轻松录制带有屏幕录制、流畅鼠标移动和自动缩放的互动演示，确保产品的动态展示。
HeyGen有哪些功能使其成为高效的产品视频制作工具？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器和丰富的视频模板库简化了产品视频的制作过程。这个强大的产品视频制作工具让您无需视频编辑经验即可快速构建引人入胜的产品演示。
我可以使用HeyGen自定义产品演示视频以匹配我的品牌吗？
当然可以，HeyGen提供全面的自定义选项，确保您的产品演示视频完美契合您的品牌形象。您可以应用自定义品牌、添加您的标志、选择品牌颜色，并添加字幕以提高可访问性。
使用HeyGen创建的产品演示视频有哪些导出选项？
HeyGen允许您将完成的产品演示视频导出为高分辨率的MP4文件，确保满足您所有需求的专业质量。这些可自定义的产品演示可以轻松在各种平台上分享。