轻松制作产品注册培训视频
使用AI化身轻松创建和管理产品证书认证视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对现有负责证书数据用户的动态1分钟视频，展示上传证书和有效编辑产品证书详细信息的简化流程。使用互动屏幕录制和由HeyGen的旁白生成功能生成的简洁、鼓励性的旁白，确保通过自动字幕/说明文字实现清晰。
为技术管理员和海关经纪人开发一个全面的2分钟视频，详细说明如何有效导出数据和管理文件参考PGA消息集。利用详细的图解视觉效果，配以精确、权威的旁白，利用HeyGen的专业模板和场景，并通过纵横比调整和导出确保多样化输出。
为团队负责人和系统管理员设计一个快速45秒的教学视频，演示如何在账户管理仪表板中高效设置和管理用户角色。视觉风格应简洁且以信息图为主，配以友好、乐于助人的AI化身声音，支持视觉效果来自HeyGen的媒体库/库存支持。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化产品注册培训视频的制作？
HeyGen利用AI化身和“从脚本到视频”技术快速制作引人入胜的“培训视频”，满足您的“CPSC产品注册”和“产品证书”需求。这大大简化了内容生成，使复杂主题变得易于理解。
HeyGen为产品证书教学视频提供哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的“品牌控制”，包括标志和颜色，以确保您的“产品证书”“培训视频”完美契合您组织的身份。您还可以使用预构建的“模板和场景”以获得精致、专业的外观。
HeyGen如何支持解释产品证书数据管理的安全在线应用？
通过HeyGen，您可以创建清晰简洁的“培训视频”，展示如何使用“安全在线应用”来“存储和管理产品证书数据”，包括“上传证书”和“导出数据”的步骤。其“旁白生成”功能增强了对技术流程的理解。
HeyGen能否协助创建关于产品集合和用户角色的复杂教程？
当然可以。HeyGen能够创建详细的视频教程，解释“产品管理”功能，如“产品集合”和您“CPSC产品注册”的不同“用户角色”，确保所有“进口商”都能充分理解。“字幕/说明文字”可以进一步澄清复杂的技术细节。