Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的45秒视频，针对采购经理，展示视频如何帮助简化采购流程。这个引人入胜的视频采用信息图表风格的视觉效果和欢快、权威的音轨，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将关键流程改进转化为有影响力的信息。
为公司所有员工开发一个友好的30秒内部沟通视频，鼓励他们为常见部门需求创建采购申请视频。视频采用插图风格的视觉效果和对话式、亲切的音轨，通过使用HeyGen的多样化模板和场景快速入门，突出其易用性。
设计一个实用的50秒教程视频，针对采购团队成员，展示如何创建清晰详细步骤的视频，如如何添加项目和选择供应商。视频采用屏幕捕捉风格的视觉效果和冷静、引导性的声音，通过HeyGen的媒体库/素材支持增强清晰度，并通过自动字幕确保可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的采购申请视频？
HeyGen通过将您的脚本转化为动态视觉效果，结合AI虚拟形象和逼真的旁白，轻松创建高质量的采购申请视频。这使得视频创作既富有创意又高效，能够清晰地传达您的采购需求。
HeyGen提供哪些功能来通过视频简化采购流程？
HeyGen通过从文本快速创建视频来简化采购流程，非常适合清晰说明如何添加项目、选择供应商和提交审批请求。其可定制的模板和品牌控制确保请求视频的一致性和专业性。
我可以使用HeyGen包含创建采购申请的逐步说明吗？
当然可以，HeyGen使创建包含详细逐步说明的采购申请视频变得简单。您可以使用文本到视频功能和旁白生成来引导用户完成添加项目、选择供应商和提交审批请求的过程，是视频教程的绝佳工具。
HeyGen如何确保采购培训视频的专业质量？
HeyGen通过可定制的品牌控制、自动字幕和高分辨率导出等功能确保采购培训视频的专业质量。这些工具有助于保持一致、精致的外观，并增强所有采购视频教程的学习效果。