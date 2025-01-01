轻松使用AI创建采购流程视频
轻松制作引人入胜且具成本效益的采购流程视频。使用AI化身简化培训并增强您的采购策略。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为新员工和采购专家开发一段1.5分钟的信息视频，解释采购管理中的关键最佳实践。视频应具有现代、简洁的视觉美感，由专业的AI化身提供清晰明了的旁白，展示AI化身在一致性信息传递中的强大作用。
示例提示词2
制作一段1分钟的说明视频，针对采购团队和供应商经理，强调强大供应商关系的重要作用。采用信息丰富且友好的视觉风格，关键点以显著的屏幕文字展示，通过自动字幕/说明文字确保可访问性，并展示灵活的纵横比调整以适应各种平台。
示例提示词3
为高级采购领导和利益相关者设计一段2分钟的战略概述视频，概述有效采购战略的核心组成部分。视觉效果应丰富且具有战略性，结合HeyGen媒体库/库存支持的引人入胜的素材和图形，所有内容由从文本到视频脚本直接生成的冷静、自信的旁白进行解说。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的视频脚本或模板
首先列出您的采购流程步骤。利用HeyGen的多样化“模板和场景”或粘贴您的脚本以自动生成初始视频内容，简化“采购流程视频”的创建。
2
Step 2
选择AI化身
通过选择专业的“AI化身”来讲解您的采购指南以增强参与度。我们的化身为您的培训内容提供一致且友好的面孔，使您的“采购流程视频”栩栩如生。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
使用“品牌控制（标志、颜色）”整合公司的标志和品牌颜色以保持一致性。这有助于通过专业且符合品牌的内容加强您的“采购策略”，与您的受众产生共鸣。
4
Step 4
自动生成字幕并导出
通过使用“字幕/说明文字”自动生成准确的文本来增强可访问性和理解。这一功能有助于高效“自动生成字幕”，确保您的“采购管理”内容对所有观众都清晰可见。
常见问题
HeyGen如何简化采购流程视频的创建？
HeyGen通过利用AI化身和AI驱动的视频模板简化了引人入胜的采购流程视频的制作。只需输入您的脚本，HeyGen的文本到视频功能将轻松生成专业内容。
HeyGen是否提供自动化字幕和翻译采购视频的功能以面向全球观众？
是的，HeyGen提供强大的功能来自动生成字幕和说明文字。您还可以利用其语音生成功能来翻译视频，使您的内容更易于全球观众访问。
HeyGen在专业采购管理视频中提供哪些品牌控制？
HeyGen允许您通过全面的品牌控制在采购管理视频中保持一致的品牌形象。轻松应用公司的标志和自定义颜色，确保所有引人入胜的视频符合您的企业标准。
HeyGen能否为专业采购战略视频提供AI代言人？
当然可以，HeyGen使您能够利用逼真的AI化身作为专业的AI代言人，用于您的采购战略视频。这些化身清晰且一致地传达您的信息，增强内容的专业性和影响力。