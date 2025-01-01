更快更轻松地创建流程自动化视频
通过生成由AI虚拟人支持的清晰简洁的操作视频，加速您的业务自动化计划。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个时长45秒的宣传视频，目标受众是重视高效数字视频制作的技术型企业家和内容创作者。该视频应具有现代美学风格，配以清晰的动画和未来感的音效，突出自动化解决方案的无缝集成。利用HeyGen创新的AI虚拟人来讲述大规模生产高质量内容的好处，展示一种与创新驱动个体产生共鸣的先进、专业语气。
开发一个60秒的信息视频，面向希望简化复杂操作视频的企业培训部门和软件教育者。采用简洁、专业的视觉风格，配以清晰的屏幕文字覆盖和冷静、权威的旁白，使复杂的过程自动化视频变得易于理解。强调通过HeyGen轻松添加全面的字幕，确保在任何学习环境中最大程度的理解和合规。
为人力资源经理和内部沟通团队制作一个引人入胜的30秒视频，旨在提升企业视频的质量。视觉风格应友好且易于接近，使用明亮的色彩和温暖、吸引人的音轨。展示他们如何轻松利用HeyGen的预设模板和场景创建流程自动化视频，用于入职培训或内部公告，使专业视频创作变得快速且人人可及。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的流程自动化视频？
HeyGen通过使用AI虚拟人和从文本到视频的功能，轻松帮助您创建引人入胜的流程自动化视频。这个先进的平台将您的脚本转化为专业的数字视频制作，确保品牌一致性和高质量的视觉内容。
是什么让HeyGen成为高效的视频内容创作工具？
HeyGen通过允许您使用AI配音直接从文本脚本生成视频来简化视频内容创作。其强大的功能套件，包括现成的模板，大大加快了为各种自动化解决方案创建视频的过程。
我可以定制为我的业务自动化需求制作的企业视频吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的企业视频与您的品牌形象完美契合。您可以轻松集成您的标志和自定义颜色，通过媒体库中的丰富媒体和自动字幕增强您的数字视频制作，以实现全面的业务自动化沟通。
HeyGen如何简化制作自动化操作视频的过程？
HeyGen通过让您利用逼真的AI虚拟人并从文本脚本生成自然的配音来简化创建操作视频的过程。这使得专业的流程自动化视频的快速制作成为可能，并且可以通过调整纵横比和多样的导出选项轻松适应不同平台，创建符合您需求的视频。