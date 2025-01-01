更快更轻松地创建流程自动化视频

通过生成由AI虚拟人支持的清晰简洁的操作视频，加速您的业务自动化计划。

134/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个时长45秒的宣传视频，目标受众是重视高效数字视频制作的技术型企业家和内容创作者。该视频应具有现代美学风格，配以清晰的动画和未来感的音效，突出自动化解决方案的无缝集成。利用HeyGen创新的AI虚拟人来讲述大规模生产高质量内容的好处，展示一种与创新驱动个体产生共鸣的先进、专业语气。
示例提示词2
开发一个60秒的信息视频，面向希望简化复杂操作视频的企业培训部门和软件教育者。采用简洁、专业的视觉风格，配以清晰的屏幕文字覆盖和冷静、权威的旁白，使复杂的过程自动化视频变得易于理解。强调通过HeyGen轻松添加全面的字幕，确保在任何学习环境中最大程度的理解和合规。
示例提示词3
为人力资源经理和内部沟通团队制作一个引人入胜的30秒视频，旨在提升企业视频的质量。视觉风格应友好且易于接近，使用明亮的色彩和温暖、吸引人的音轨。展示他们如何轻松利用HeyGen的预设模板和场景创建流程自动化视频，用于入职培训或内部公告，使专业视频创作变得快速且人人可及。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建流程自动化视频

轻松制作清晰、引人入胜的视频指南，提升对自动化流程的理解和采用，提供专业质量的内容。

1
Step 1
撰写您的脚本
首先为您的流程自动化视频撰写详细的脚本。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您的文本无缝转换为动态的视频叙述。这为准确和引人入胜的内容奠定了基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人
从多样化的“AI虚拟人”中选择一个来代表您的品牌并传达您的信息。这些虚拟人提供了一种一致且专业的屏幕呈现，使您的流程自动化视频中的复杂信息更易于理解。
3
Step 3
添加品牌和视觉效果
通过自定义“品牌控制（标志、颜色）”来增强您的视频，使其与您的企业形象保持一致。结合相关的截图、屏幕录制或库存媒体，直观地展示自动化过程的每一步，有效地强化您的信息。
4
Step 4
导出并分享您的视频
视频完成后，使用“纵横比调整和导出”选项优化其在各种平台上的表现。生成高质量的视频文件，准备在内部文档、培训模块或外部沟通渠道中分享，简化您的数字视频制作。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为社交媒体创建引人入胜的自动化内容

.

快速制作引人入胜的短视频，以推广自动化解决方案或解释社交媒体平台上的流程。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的流程自动化视频？

HeyGen通过使用AI虚拟人和从文本到视频的功能，轻松帮助您创建引人入胜的流程自动化视频。这个先进的平台将您的脚本转化为专业的数字视频制作，确保品牌一致性和高质量的视觉内容。

是什么让HeyGen成为高效的视频内容创作工具？

HeyGen通过允许您使用AI配音直接从文本脚本生成视频来简化视频内容创作。其强大的功能套件，包括现成的模板，大大加快了为各种自动化解决方案创建视频的过程。

我可以定制为我的业务自动化需求制作的企业视频吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的企业视频与您的品牌形象完美契合。您可以轻松集成您的标志和自定义颜色，通过媒体库中的丰富媒体和自动字幕增强您的数字视频制作，以实现全面的业务自动化沟通。

HeyGen如何简化制作自动化操作视频的过程？

HeyGen通过让您利用逼真的AI虚拟人并从文本脚本生成自然的配音来简化创建操作视频的过程。这使得专业的流程自动化视频的快速制作成为可能，并且可以通过调整纵横比和多样的导出选项轻松适应不同平台，创建符合您需求的视频。