示例提示词1
为普通在线学习者开发一个动态的45秒“问题解决视频”，展示如何通过巧妙的“解决方案”克服实际挑战。目标是采用充满活力的视觉风格，快速剪辑和欢快的背景音乐，利用HeyGen的多样化模板和场景有效地呈现信息，并添加字幕以提高可访问性。
示例提示词2
制作一个简洁的60秒视频，以“简化复杂概念”为“数学主题”的中级学习者构建“问题解决技能”在他们的“YouTube频道”上。采用干净的教育视觉风格，配以解释性文字覆盖和冷静权威的声音，利用HeyGen的从脚本到视频功能高效创建内容，并从媒体库/库存支持中整合相关视觉效果。
示例提示词3
设计一个鼓舞人心的30秒视频，推广强大的“问题解决技能”作为专业人士的宝贵“学习资源”。视觉和音频风格应专业且鼓舞人心，特色是权威但平易近人的AI虚拟形象。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种平台上的兼容性并增强专业外观。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建问题解决视频

轻松制作清晰、引人入胜的视频教程，简化复杂概念并向您的观众教授问题解决技能。

1
Step 1
创建您的脚本和大纲
首先为您的问题解决视频撰写详细的脚本。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您的书面内容无缝转换为动态视频教程，确保解决问题的所有步骤都清晰表达。
2
Step 2
选择视觉效果和虚拟形象
通过加入相关视觉效果来增强您的解释。从媒体库中浏览图像或图形，或使用HeyGen的“AI虚拟形象”来展示您的问题解决步骤。考虑使用简单的动画来清晰地说明复杂的解决方案。
3
Step 3
添加语音和字幕
为您的问题解决步骤提供清晰的旁白。使用HeyGen的“语音生成”生成自然的语音，并通过添加字幕提高可访问性和理解力。这将创建一个全面的逐步学习资源。
4
Step 4
导出并分享您的解决方案
视频完成后，使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能为您所需的平台做好准备。在分享您宝贵的问题解决内容到YouTube频道或在线学习网站之前，加入品牌控制以获得专业外观。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的问题解决视频？

HeyGen通过利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能简化了创建引人入胜的视频教程的过程。您可以轻松开发逐步解决问题的视频，清晰地向观众传达解决方案。

使用HeyGen教授问题解决技能有哪些好处？

HeyGen允许教育者和内容创作者通过动态视频课程有效地教授问题解决技能。利用语音生成、字幕和专业设计的模板来增强学生的在线学习体验。

HeyGen能为YouTube频道制作高质量的问题解决内容吗？

是的，HeyGen使创作者能够制作适合YouTube频道和其他学习资源的专业问题解决视频。通过品牌控制、丰富的媒体库和纵横比调整，您的教育内容创作将脱颖而出。

HeyGen是否支持为复杂主题创建清晰简洁的视频解决方案？

当然。HeyGen的直观平台帮助简化复杂概念，使您能够轻松制作清晰的视频解决方案。其从脚本到视频的功能和模板选项使任何问题解决技术的分解变得高效且有效。