使用AI更快创建优先级培训视频

通过专业的AI化身简化培训并提高HR团队和市场营销人员的参与度。

示例提示词1
制作一个吸引人的60秒视频，专为项目经理设计，解释优先级矩阵视频中的艾森豪威尔矩阵，配有信息丰富的图表和屏幕文字，使用专业的AI化身引导观众理解概念。
示例提示词2
制作一个动态的30秒视频，针对小企业主，强调有效优先级在成功项目管理中的关键作用，使用快速剪辑和引人入胜的视觉风格，轻松通过HeyGen的从脚本到视频功能生成。
示例提示词3
设计一个信息丰富的45秒视频，面向个人贡献者，提供日常任务管理和优先级的快速、友好提示，结合简单的图形，并通过HeyGen的自动字幕功能确保可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建优先级培训视频

使用HeyGen的AI驱动平台轻松将复杂的优先级策略转化为引人入胜的专业培训视频。

1
Step 1
选择模板或编写您的脚本
首先从HeyGen的丰富模板中选择或直接输入您的脚本。这使您能够快速构建优先级矩阵视频的内容结构。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
通过选择HeyGen的多样化AI化身来个性化您的培训内容。使用自然的AI语音旁白增强参与度。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
通过HeyGen的品牌控制功能添加标志和自定义颜色，整合公司的身份。使用相关视觉效果补充您的信息，清晰地说明优先级概念。
4
Step 4
生成并导出您的视频
一旦完成，生成完整的优先级培训视频。轻松以最佳纵横比导出，准备与HR团队分享或进行更广泛的分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂概念

将复杂的优先级矩阵和其他复杂主题转化为清晰、易懂的AI视频，使高级培训对所有人都可访问且有效。

常见问题

HeyGen如何帮助HR团队创建有效的培训视频？

HeyGen通过使用逼真的AI化身和可定制的模板，帮助HR团队创建引人入胜的AI培训视频。这简化了制作过程，使学习变得有趣且可扩展，以满足各种培训需求。

我可以用HeyGen创建什么样的优先级培训视频？

使用HeyGen，您可以轻松创建各种优先级培训视频，包括解释优先级矩阵的视频，使用AI驱动的视频模板。这些可定制的模板允许您根据特定的任务管理或项目管理概念调整内容。

HeyGen是否支持自动生成字幕和AI语音旁白等功能？

是的，HeyGen提供强大的功能，如自动生成字幕和AI语音旁白，大大提高了培训视频的可访问性和参与度。其免费文本到视频生成器可以无缝地将脚本转换为精美的视频内容。

除了HR团队，谁还能从HeyGen的AI培训视频中受益？

HeyGen非常多功能，不仅对HR团队的入职培训有益，还对市场营销人员的产品说明和其他各个部门有帮助。其AI代言人功能使其成为各种AI培训视频和沟通需求的理想选择。