创建安全视频：提升工作场所安全

快速制作引人入胜的安全培训视频。使用AI虚拟形象简化制作并增强合规性，打造更安全的工作环境。

138/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为有经验的操作员开发一段60秒的动画短片，作为工作场所安全视频中常见操作错误及其预防措施的复习。视觉美学应干净且基于场景，展示错误和正确的程序，配以警示性和信息性的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保内容准确且易于编辑，促进更好的合规性。
示例提示词2
制作一段30秒的简明指导视频，详细说明紧急停机程序，专门针对所有在这些机器附近工作或操作的人员。视觉呈现应紧急且逐步，结合快速剪辑和显著的视觉提示，配以冷静、指导性的旁白。通过使用HeyGen的字幕/字幕功能，确保可访问性和清晰度，这是任何安全视频的重要组成部分。
示例提示词3
为工厂员工和访客创建一段40秒的动态安全意识宣传视频，强调在操作周围使用个人防护装备（PPE）的极端重要性。采用积极向上且视觉吸引力的动画风格，展示正确的PPE使用，配以友好、令人安心的旁白，以促进安全文化。通过使用HeyGen的模板和场景加速制作过程，使创建安全视频的过程快速高效。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建安全视频

快速生成专业且引人入胜的安全视频，轻松简化合规培训并提升工作场所安全意识。

1
Step 1
粘贴您的安全脚本
首先输入您的安全脚本或关键信息。HeyGen的AI平台将把您的文本转化为视觉叙事，为您的有效安全培训视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的真实AI虚拟形象中选择一位作为您视频的主持人。这为您的安全协议增添了专业且一致的面孔，使您的信息更具影响力。
3
Step 3
添加视觉效果和旁白
从我们广泛的媒体库中添加相关视觉效果。生成多语言旁白和自动字幕，确保您的安全视频对所有员工都可访问且全面。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的安全视频，并以适合不同平台的各种纵横比导出。轻松在您的组织内分享合规培训内容，以提高安全意识。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全程序

.

将复杂的安全协议转化为清晰、易于理解的AI生成视频，使复杂信息对所有人都可访问和理解。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的安全培训视频？

HeyGen使您能够制作专业质量的引人入胜的视频，用于合规培训和工作场所安全。利用AI虚拟形象，定制视频模板选项，并添加图形或文字动画，使您的安全培训视频具有影响力和记忆点。

是什么让HeyGen成为高效的AI视频生成器，用于安全内容？

HeyGen的AI视频生成器简化了整个视频制作过程，使您能够快速从脚本创建安全视频。其AI驱动的工具，包括从文本到视频和旁白生成，简化了内容创作，减少了传统视频制作通常需要的时间和资源。

我可以在HeyGen中使用公司品牌定制安全培训视频吗？

当然可以，HeyGen提供强大的定制选项，包括品牌控制，以无缝集成公司的标志和颜色。您还可以利用媒体库和各种视频模板，确保您的工作场所安全视频完美符合品牌指南和特定安全协议。

HeyGen如何支持制作可访问和本地化的安全视频以适应多元化受众？

HeyGen提供多语言旁白和自动字幕，以确保您的安全视频对全球员工可访问。这一功能帮助组织增强内容本地化，并有效传达正确的安全程序给多元化团队。