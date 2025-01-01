轻松创建入职前指导视频
从第一天起就通过引人入胜的入职前视频吸引新员工，使用AI化身让您的内容栩栩如生。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
如何制作一个90秒的指导视频，引导新员工完成入职前的初始文书工作和系统访问？目标是采用清晰的逐步视觉风格，配以动画图形和专业配音，确保每个细节都易于理解。利用HeyGen的配音生成功能，提供清晰准确的指示，使这些引人入胜的视频易于跟随。
制作一个充满活力的45秒视频，展示公司关键福利和资源，针对潜在员工和新员工的入职前阶段。视觉风格应动态且信息图驱动，使用明亮的色彩和充满活力的背景音乐以吸引注意力。通过使用HeyGen的模板和场景加速创作，简化开发引人入胜的入职视频的过程。
想象制作一个75秒的“认识团队”视频，面向远程新员工，让他们一窥未来的同事和工作环境。视频应采用真实的纪录片风格视觉，配有屏幕文字叠加和温暖的邀请音乐。通过HeyGen添加字幕，确保完全定制化，使远程入职体验包容且对所有人可访问。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我在没有高级技能的情况下为新员工创建引人入胜的视频？
HeyGen使您能够为员工入职和培训创建引人入胜的视频，即使没有视频编辑经验。利用我们的AI化身和全面的视频模板，快速为您的新员工制作高质量的内容。
AI化身在制作公司文化动画视频中扮演什么角色？
HeyGen的AI化身在动画视频中让您的公司文化栩栩如生，使您的信息更加个性化和难忘。您可以利用它们来创建入职前指导视频或与团队产生共鸣的内部沟通。
HeyGen能否简化远程入职的入职前指导视频的创建？
当然可以。HeyGen提供多样化的视频模板，使您能够快速创建入职前指导视频和优化远程入职的培训视频。这简化了高效且一致地欢迎新员工的过程。
HeyGen如何确保我的入职视频的完全定制化和多语言支持？
HeyGen提供完全定制化选项，包括品牌控制，以完美地将您的入职视频与公司的身份对齐。此外，我们的平台支持多语言配音和自动字幕，使您的内容在全球范围内对所有新员工可访问。