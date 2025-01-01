创建发布后培训视频以教育客户
通过将您的培训脚本转化为引人入胜的视频，利用HeyGen的文本转视频功能高效地教育您的观众并提升产品采用率。
开发一个30秒的动态解说视频，展示一个快速提示或技巧，以最大化您最近推出产品的价值。针对现有用户，采用轻快的视觉风格，快速剪辑并配以引人入胜的背景音乐，通过自动字幕确保可访问性，并利用HeyGen的多样化模板和场景打造出精美的外观。
制作一个45秒的引人入胜的视频概述，旨在为您的视频营销策略建立品牌认知，围绕您新产品的核心价值主张展开。该视频面向潜在客户，采用现代且鼓舞人心的视觉风格，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，提供高质量的视觉效果和专业的旁白生成。
设计一个90秒的解说视频，用于发布后阶段，详细介绍即将推出的功能或路线图预览，以保持用户的参与和兴奋。此视频面向活跃社区，采用对话式和信息丰富的语气，由AI化身呈现更新内容，采用清晰的视觉风格，优化用于各种平台的纵横比调整和导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化我们的产品发布视频制作？
HeyGen通过将脚本转化为高质量的视频内容，使用文本转视频和AI化身，加速您的“产品发布”工作。这大大缩短了您的“视频营销策略”材料的制作时间。
HeyGen提供哪些功能来创建发布后培训视频？
在“发布后阶段”，HeyGen提供了高效的工具，如“AI化身”和“旁白生成”，以轻松“创建发布后培训视频”。您还可以添加“字幕”以增强可访问性，并有效地“教育您的观众”。
HeyGen能否帮助我们在视频营销策略中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen强大的“品牌控制”功能使您能够将特定的标志和品牌颜色直接整合到您的“视频内容”中，确保在所有“社交媒体营销”和“产品发布”资产中保持一致的“品牌认知”。
HeyGen如何支持为各种平台创建引人入胜的内容？
HeyGen通过提供“纵横比调整和导出”功能，简化了将您的“视频内容”适应不同平台的过程。这有助于“引起关注”，并允许您优化您的“视频营销策略”以适应如“社交媒体”等平台。