轻松创建平台更新视频
更快地制作专业的产品更新视频。利用可定制的模板和我们强大的文本转视频功能，从脚本到视频，打造引人入胜的AI生成内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为产品经理和内部团队制作一个1分钟的吸引人视频，总结最近的小型产品更新和UI增强。采用动态和友好的视觉风格，结合屏幕文本高亮和积极的AI头像，所有这些都可以通过HeyGen的可定制模板和场景快速组装。
为现有用户创建一个45秒的精简视频，展示平台内的一个特定新工作流程或创新功能。这个吸引人的视频应采用现代、清晰的视觉和音频风格，包含快速剪辑、动画图形和充满活力的背景音乐，同时HeyGen的自动字幕确保最大程度的可访问性和理解。
想象一个面向企业客户和决策者的2分钟全面产品演示视频，详细介绍一个主要平台升级及其战略优势。这个视频需要一个精致的企业视觉风格，集成无缝的功能过渡和专业但亲切的AI头像，HeyGen的语音生成提供一致的高质量旁白，贯穿整个深入的概述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化平台更新视频的制作？
HeyGen利用AI驱动的工具和在线视频编辑器来简化平台更新视频的制作过程。您可以快速生成引人入胜的视频，使用AI头像和文本转视频功能，使分享产品更新变得高效。
HeyGen为产品更新提供了哪些AI驱动的工具？
HeyGen为您的产品更新提供了强大的AI驱动工具，包括AI头像和从简单脚本生成AI视频的功能。这使您能够高效地制作专业且引人入胜的视频，确保您的信息清晰且有影响力。
HeyGen是否提供不同平台更新视频的可定制模板？
是的，HeyGen提供了多种专为平台更新视频设计的可定制模板和场景。这些模板帮助您保持一致的品牌形象，提供徽标和颜色选项，使您的视频制作过程无缝且专业。
HeyGen能否轻松创建引人入胜的产品更新视频？
当然可以。HeyGen是一个高效的在线视频编辑器，使您能够轻松创建引人入胜的产品更新视频。它提供语音生成和自动字幕功能，以增强观众的理解和参与。