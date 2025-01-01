轻松创建平台更新视频

更快地制作专业的产品更新视频。利用可定制的模板和我们强大的文本转视频功能，从脚本到视频，打造引人入胜的AI生成内容。

为产品经理和内部团队制作一个1分钟的吸引人视频，总结最近的小型产品更新和UI增强。采用动态和友好的视觉风格，结合屏幕文本高亮和积极的AI头像，所有这些都可以通过HeyGen的可定制模板和场景快速组装。
为现有用户创建一个45秒的精简视频，展示平台内的一个特定新工作流程或创新功能。这个吸引人的视频应采用现代、清晰的视觉和音频风格，包含快速剪辑、动画图形和充满活力的背景音乐，同时HeyGen的自动字幕确保最大程度的可访问性和理解。
想象一个面向企业客户和决策者的2分钟全面产品演示视频，详细介绍一个主要平台升级及其战略优势。这个视频需要一个精致的企业视觉风格，集成无缝的功能过渡和专业但亲切的AI头像，HeyGen的语音生成提供一致的高质量旁白，贯穿整个深入的概述。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建平台更新视频

高效地制作引人入胜的平台更新视频，清晰传达新功能和改进，确保您的观众保持知情和参与。

Step 1
选择模板
从一系列为产品公告量身定制的预设计模板中选择，以启动您的视频创作，利用HeyGen广泛的“模板和场景”库。
Step 2
创建您的内容
使用HeyGen的AI驱动文本转视频功能将您的更新脚本转化为动态视频，或直接录制旁白，利用“AI驱动工具”的力量。
Step 3
应用品牌元素
应用您的品牌颜色和徽标，并通过字幕增强清晰度，使用HeyGen的“品牌控制”创建与您的品牌形象一致的专业“引人入胜的视频”。
Step 4
导出和分享
生成各种纵横比的“产品更新视频”，准备好立即在您选择的渠道上分发，利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能。

促销更新视频

在几分钟内开发高影响力的促销视频，有效传达新功能，并通过AI激发用户的兴奋。

常见问题

HeyGen如何简化平台更新视频的制作？

HeyGen利用AI驱动的工具和在线视频编辑器来简化平台更新视频的制作过程。您可以快速生成引人入胜的视频，使用AI头像和文本转视频功能，使分享产品更新变得高效。

HeyGen为产品更新提供了哪些AI驱动的工具？

HeyGen为您的产品更新提供了强大的AI驱动工具，包括AI头像和从简单脚本生成AI视频的功能。这使您能够高效地制作专业且引人入胜的视频，确保您的信息清晰且有影响力。

HeyGen是否提供不同平台更新视频的可定制模板？

是的，HeyGen提供了多种专为平台更新视频设计的可定制模板和场景。这些模板帮助您保持一致的品牌形象，提供徽标和颜色选项，使您的视频制作过程无缝且专业。

HeyGen能否轻松创建引人入胜的产品更新视频？

当然可以。HeyGen是一个高效的在线视频编辑器，使您能够轻松创建引人入胜的产品更新视频。它提供语音生成和自动字幕功能，以增强观众的理解和参与。