创建更智能设计的用户画像开发视频

通过HeyGen的AI虚拟形象将个性化表现带入生活，并快速对齐创意，获取真实客户洞察。

103/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为UX/UI设计师开发一个简洁的45秒教学视频，展示如何通过应用用户画像洞察来“与真实客户设计”，以对齐创意。采用专业的视觉美学，包含流畅的过渡和HeyGen媒体库/素材支持中的相关素材，配以清晰、自信的解说。
示例提示词2
为商业策略师制作一个鼓舞人心的90秒推荐风格视频，展示基于“真实信息”的用户画像开发的影响，真正创造出引起共鸣的用户画像开发视频。使用HeyGen的AI虚拟形象来展现不同的客户原型，配以专业的字幕/说明文字以确保可访问性，结合温暖、鼓舞人心的视觉风格和激励的音轨。
示例提示词3
为项目经理生成一个快速的30秒内部沟通视频，强调如何将现有的“个性化表现”应用于当前项目。视觉风格应动态且视觉驱动，突出关键要点，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应各种平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建用户画像开发视频

通过引人入胜的视频用户画像将您的目标受众带入生活。使用这些步骤有效传达客户洞察，并对齐您的设计和营销工作。

1
Step 1
创建您的用户画像档案
首先概述目标受众的关键特征、目标和痛点。利用HeyGen的模板和场景有效地构建用户画像的故事，确保捕捉到所有真实信息。
2
Step 2
选择您的用户画像的视觉表现
选择一个最能体现您个性化表现的AI虚拟形象。这个视觉元素帮助利益相关者与您的“真实客户”及其独特视角建立情感联系。
3
Step 3
添加您的用户画像脚本
将详细的用户画像脚本粘贴到HeyGen中。利用从脚本到视频的功能，自动将您的书面档案转化为引人入胜的视频，使您的“用户画像”栩栩如生。
4
Step 4
导出并分享您的视频
审查完整的用户画像视频，并使用纵横比调整和导出功能为不同平台量身定制。这种清晰的视频沟通将帮助团队在“与真实客户设计”方面更好地“对齐创意”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建教育内容和课程

.

制作全面的用户画像开发课程，以教育内部团队和外部合作伙伴关于目标受众的信息。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助高效创建用户画像开发视频？

HeyGen使您能够快速创建用户画像开发视频，使用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能。这有助于您对齐创意并有效传达关于目标受众和真实客户的洞察。

设计具有真实客户洞察的引人入胜的用户画像的最佳方法是什么？

通过HeyGen，您可以将研究转化为动态的个性化表现，设计引人入胜的视频。利用AI虚拟形象和旁白生成功能，将关于目标受众的真实信息带入生活，使您的用户画像更具影响力。

HeyGen能否协助制作简短而有影响力的用户画像101视频内容？

当然，HeyGen非常适合创建简洁且信息丰富的视频内容，如“用户画像101”指南。其模板和场景以及从脚本到视频的功能使您能够轻松制作有影响力的解释视频，即使是4分钟的视频。

HeyGen在为目标受众用户画像构建视频时如何支持定制化？

HeyGen提供广泛的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以确保您的用户画像开发视频完美地与公司的身份对齐。这使您能够在保持专业和一致的品牌信息的同时，设计具有真实客户洞察的内容。