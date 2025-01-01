即时创建引人入胜的绩效管理视频

提升员工绩效管理。HeyGen的AI化身帮助您提供清晰的实时反馈，推动显著的员工成长。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对员工和主管、时长45秒的引人入胜的视频，解释360反馈的力量和实时反馈对持续改进的价值。利用多样化的AI化身在模拟办公室环境中互动，配以欢快的背景音乐和专业的声音，使信息易于理解和付诸行动。
示例提示词2
制作一个针对公司领导和部门主管、时长30秒的有影响力的视频，强调稳健的绩效评估如何直接推动员工成长和整体组织成功。使用时尚的模板和场景，结合动态数据可视化和鼓舞人心的专业语气，传达这些过程的战略重要性。
示例提示词3
为IT专业人士和软件采购人员制作一个60秒的解释性视频，详细介绍绩效管理软件的核心功能，特别是如何帮助跟踪和可视化关键绩效指标。视觉呈现应包含清晰的屏幕录制和软件界面的演示，并辅以精确的字幕/说明，以确保所有技术细节易于理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建绩效管理视频

使用AI驱动的工具将您的员工绩效管理过程转化为引人入胜的视频内容，确保清晰的沟通和有影响力的反馈。

1
Step 1
创建您的绩效脚本
撰写清晰简洁的反馈，承认成就并概述“设定目标”的领域。使用“从脚本到视频”功能立即将您的文字变为现实。
2
Step 2
选择AI化身主持人
从我们多样化的库中选择一个“AI化身”来专业且一致地传达您的“员工绩效管理”信息，增加个人化的触感而无需摄像机。
3
Step 3
通过品牌和视觉效果增强
应用您的“品牌控制（标志、颜色）”以使视频与公司的美学保持一致。这确保了您的“绩效评估”内容具有一致且专业的外观。
4
Step 4
生成并分享反馈视频
完成您的视频，生成“字幕/说明”以提高可访问性和清晰度。轻松与员工分享这些“实时反馈”视频，简化沟通并促进成长。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励员工成长与目标实现

制作鼓舞人心的视频信息，鼓励员工设定目标，促进持续发展，并有效庆祝绩效里程碑。

background image

常见问题

HeyGen如何通过视频增强员工绩效管理？

HeyGen使组织能够使用AI化身和文字转视频技术创建引人入胜的绩效管理视频。这简化了绩效评估和目标与发展规划等关键方面的沟通。

HeyGen提供哪些功能来创建有效的绩效评估视频？

HeyGen提供强大的功能，如AI化身、旁白生成和品牌控制，以定制您的绩效评估视频。这些工具有助于提供清晰的实时反馈，并支持整体员工成长计划。

HeyGen能否帮助创建360反馈和设定目标的视频？

是的，HeyGen简化了360反馈和设定目标的专业视频制作。其直观的模板和从脚本到视频的功能使团队绩效的内容制作变得简单且有影响力。

HeyGen如何支持各种绩效管理工具和策略？

HeyGen是一个多功能平台，通过允许轻松创建关键绩效指标、目标与关键结果策略和一对一会议的视频内容，支持各种绩效管理工具。它提供字幕/说明和纵横比调整，以广泛应用于您的绩效管理需求。