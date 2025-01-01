创建同事认可视频：提升员工参与度

通过使用AI虚拟人轻松创建个性化视频，简化人力资源团队的员工认可工作，提升参与度和士气。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段简洁的30秒同事认可视频，旨在提升整个公司的员工参与度。视觉风格应充满活力和趣味，配以欢快的背景音乐和感激的语调。利用HeyGen的AI虚拟人展示来自不同团队成员的多样化感谢信息，使认可更具活力和包容性。
示例提示词2
开发一段温馨的60秒告别致敬视频，向即将离职的同事表达团队和整个组织的真诚感谢。视觉风格应反思且温暖，配以柔和的背景音乐，营造团结和感激的氛围。利用HeyGen丰富的模板和场景，将难忘的瞬间和祝福汇编成一个连贯而感人的展示。
示例提示词3
为人力资源团队和所有员工制作一段90秒的信息视频，介绍新的认可计划，清晰阐述其好处及参与方式。视觉风格应清晰、专业且鼓舞人心，配以自信且激励的旁白。使用HeyGen的语音生成功能无缝生成音频，确保一致且权威的展示。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建同事认可视频

通过个性化的认可视频轻松提升团队士气和庆祝成就，旨在加强您的员工参与计划。

1
Step 1
选择视频模板
从多种现成的HeyGen模板中选择或从头开始，确保为您的认可视频奠定专业且引人入胜的基础。
2
Step 2
添加您的认可信息
添加真挚的认可信息或脚本，然后从多样化的AI虚拟人库中选择，以有影响力地传递您的个性化视频。
3
Step 3
定制品牌
使用HeyGen的品牌控制功能应用您组织独特的品牌，包括标志和颜色，以符合您的认可计划。
4
Step 4
导出并分享
以您所需的格式和纵横比导出完成的同事认可视频，准备在所有平台上分享并提升员工参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升员工认可参与度

利用AI增强您的认可计划，确保更高的参与度和更紧密、感激的员工队伍。

常见问题

HeyGen如何提升我们的员工认可计划？

HeyGen使人力资源团队能够创建引人入胜且个性化的同事认可视频，大幅提升员工参与度。借助HeyGen的AI虚拟人和直观的视频制作工具，您可以轻松制作引人注目的内容用于您的认可计划。

HeyGen提供哪些功能用于创建认可视频？

HeyGen提供全面的视频制作工具，拥有多种认可视频模板，轻松创建用于工作周年或告别致敬等场合的个性化视频。您还可以利用AI虚拟人和收集信息的能力进一步定制您的内容。

HeyGen能否大规模创建个性化的认可视频？

是的，HeyGen使人力资源团队能够高效生成高度个性化的认可视频，利用先进的AI虚拟人和文本转视频功能。这使得员工认可工作可以大规模进行，而不影响个体影响力。

HeyGen是否支持与其他平台的集成以进行认可？

HeyGen提供无缝的集成能力，包括与Microsoft Teams的集成，以简化您的认可视频的分享和传递。其强大的视频制作工具和AI驱动的仪表板潜力进一步增强了您组织的整体认可体验。