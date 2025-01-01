创建患者欢迎视频：提升患者参与度
通过AI视频创作工具转变患者教育，利用逼真的AI化身传递引人入胜、个性化的信息。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个信息丰富的90秒患者教育视频，针对希望了解常见医疗程序的患者，采用令人安心的视觉风格和舒缓的背景音乐。利用HeyGen的“模板和场景”和“字幕/说明”功能，提供清晰的解释和视觉辅助，增强患者理解并减少焦虑。
制作一个简洁的45秒患者入职视频，面向准备首次预约的个人，旨在实现高效、清晰品牌化和专业的视觉美感。该视频应指导患者完成必要的预约前步骤，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能传递清晰的信息，并通过“纵横比调整和导出”确保在各设备上最佳观看效果。
设计一个全面的2分钟视频，供医疗专业人员向患者传达新的诊所协议，采用权威但富有同情心的视觉和音频风格，配以易于理解的图形。利用HeyGen的“从脚本到视频”和“字幕/说明”功能，清晰传达关键更新，建立信任并确保患者遵循指南。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化患者欢迎视频的制作？
HeyGen利用先进的AI视频创作技术，包括逼真的AI化身和从脚本到视频的功能，轻松制作引人入胜的患者欢迎视频。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成专业的视频，并配有自然的AI语音系统，大大简化了医疗专业人员的制作过程。
医疗机构能否通过HeyGen完全品牌化他们的患者教育视频？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许医疗专业人员无缝整合他们的标志、特定颜色和自定义字体到所有患者教育视频中。这确保每个视频都完美符合您机构的品牌形象，并提升患者体验。
HeyGen为可访问的患者入职视频提供了哪些技术功能？
HeyGen自动为所有患者入职视频生成准确的字幕/说明，确保它们对更广泛的观众可访问。此外，其纵横比调整和导出功能允许您优化视频以适应各种平台，有效地接触到患者，无论他们在哪里消费内容。
医疗机构能多快制作出患者体验视频？
HeyGen提供丰富的健康视频模板库和直观的基于场景的编辑工具，使其成为一个极其高效的患者体验视频制作工具。医疗专业人员可以快速定制这些模板，在几分钟内将脚本转化为高质量的视频，而无需广泛的视频编辑工具。