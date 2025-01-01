使用AI技术创建患者互动视频
利用逼真的AI化身增强患者理解和参与，制作有影响力的医疗视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的教学视频，以促进慢性病患者的更好参与，展示简单的日常锻炼或用药提醒。视频应具有简洁明了的视觉美感和清晰、鼓励的语气，使您的诊所能够轻松创建患者互动视频，利用HeyGen的文本转视频功能快速生成内容。
制作一个30秒的推荐视频，展示积极的患者体验，旨在吸引寻求关怀和同情的潜在新患者。该视频应具有温暖、真实的视觉效果和舒缓的背景音乐，使用HeyGen的语音生成功能添加个人化、易于理解的叙述，体现同情设计并建立信任。
开发一个90秒的信息视频，解释常见的术后护理说明，面向多元化的患者群体，确保患者理解的最大可及性。视觉风格需要简单直接，配以清晰、专业的声音，HeyGen的字幕/说明功能确保所有关键指示易于理解，即使是听力障碍者或语言障碍者也能理解，展示可及性视频技术的实际应用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升患者教育视频？
HeyGen通过AI生成的医疗视频转变您的患者教育，使复杂信息变得易于理解且引人入胜。利用AI化身和文本转视频功能快速创建引人注目的内容，确保您的患者接收到清晰、一致的信息，从而改善患者理解和治疗依从性。
HeyGen为患者互动提供了哪些引人入胜的格式？
HeyGen使医疗机构能够使用多样化且引人入胜的格式创建患者互动视频。利用可定制的模板、动态场景和强大的媒体库设计个性化教育，与患者产生共鸣，促进更大的患者参与。
HeyGen是否支持医疗内容的可及性视频技术？
是的，HeyGen优先考虑医疗视频的可及性视频技术，自动生成字幕/闭合字幕以确保内容覆盖更广泛的受众。这一承诺帮助医疗机构满足可及性标准，同时提供关键的患者教育视频。
HeyGen能否帮助定制带有特定品牌的医疗视频？
当然，HeyGen提供全面的品牌控制，以您的诊所名称、标志和颜色定制您的医疗视频。这确保了专业、一致的视频内容，促进您的诊所并加强您的品牌形象在所有患者沟通中的影响力。