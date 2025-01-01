轻松高效地创建患者教育视频
利用HeyGen的AI虚拟人提升学习效果并改善患者体验，打造动态健康教育视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的健康教育视频，针对新诊断为慢性病的患者，重点介绍新的药物或治疗方案。视频应具有吸引人且信息丰富的视觉风格，结合简单易懂的图形和舒缓的色彩搭配。利用HeyGen的语音生成功能提供清晰的指示和常见问题解答，旨在通过有效的患者教育视频使复杂信息易于理解，从而改善患者体验。
设计一个2分钟的视频，为新患者创建在线教育视频，概述他们首次访问专科诊所时的期望，并解释关键的流程。该视频应保持信息丰富且友好的视觉风格，屏幕上显示关键细节的文字，并保持专业的语气。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效地制作叙述，并从媒体库/库存支持中加入相关视觉效果，以便所有观众清晰理解学习成果。
制作一个简洁的60秒视频，为普通患者群体提供实用的自我管理健康提示，促进积极的护理态度并改善患者体验。视觉和音频风格应积极向上、鼓舞人心，并展示多样化的日常场景中的个体。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频在各种在线视频平台上得到优化，使这些健康教育视频在任何地方都能被患者访问。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进患者教育视频的可访问性？
HeyGen通过自动生成的字幕和多语言语音生成功能，帮助组织提供包容性的健康教育视频。这些技术能力确保您的内容对更广泛的观众可访问，大大改善了患者体验。
HeyGen能否帮助我的组织快速创建引人入胜的患者教育视频？
是的，HeyGen通过将脚本转化为专业视频，利用AI虚拟人和预设计模板，简化了医学教育视频制作。这种高效的文本到视频功能让您能够快速创建患者教育视频，节省宝贵的时间和资源。
HeyGen如何支持患者教育视频在不同语言和平台上的分发？
HeyGen通过先进的语音和字幕生成功能，支持多种语言，促进您的在线教育视频的全球分发。我们的平台确保您的内容在各种在线视频平台上易于消费，增强沟通效果。
HeyGen提供哪些工具来高效创建在线教育视频？
HeyGen作为直观的视频编辑软件，允许用户从文本或现有脚本中快速创建在线教育视频，使用AI虚拟人。我们强大的媒体库和模板简化了故事板过程，加速了整体内容制作。