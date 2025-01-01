使用AI创建合作伙伴培训视频：提升参与度
通过引人入胜的培训视频赋能您的合作伙伴。使用HeyGen的AI化身更快地创建高影响力的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的45秒微学习视频，面向现有合作伙伴，展示新功能更新。该视频应采用现代、快速的视觉风格，配以清晰的图形和友好、清晰的AI化身声音。利用HeyGen的AI化身即时呈现演示者。
创建一个详细的90秒“操作指南”培训视频，为合作伙伴提供复杂软件集成的逐步演练。视觉风格应为教学型，包含清晰的屏幕录制和注释，配以冷静、解释性的声音。使用HeyGen的语音生成功能，确保整个过程的叙述一致且高质量。
生成一个鼓舞人心的30秒合作伙伴赋能视频，突出最近的成功案例，并概述下个季度的关键战略优势。该视频需要时尚、激励的视觉风格，配以欢快的背景音乐和专业、易读的字幕。实施HeyGen的字幕功能，最大化所有合作伙伴的可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的合作伙伴培训视频？
HeyGen，您的AI培训视频生成器，通过利用AI化身和文本转视频功能，彻底改变了合作伙伴培训视频的制作。这使您能够快速制作高度吸引人的培训内容，使合作伙伴赋能更加有效和高效。
HeyGen是否支持为全球合作伙伴创建一致的在线培训视频？
当然，HeyGen使企业能够通过一致、高质量的在线培训视频标准化学习体验。利用品牌控制、模板和纵横比调整，确保所有合作伙伴培训项目的统一性，无论地点如何。
可以使用HeyGen的AI功能开发哪些类型的培训内容？
HeyGen的AI课程创建器使您能够开发各种引人入胜的培训内容，从微学习模块和入门视频到详细的产品演示和操作指南培训视频。我们的平台简化了个性化视频学习材料的创建，满足您所有的培训需求。
HeyGen如何帮助减少制作培训视频的时间和成本？
HeyGen通过使用AI化身和语音生成将脚本转化为专业培训视频，显著节省成本和资源，消除了传统视频编辑的复杂性。这种效率使您能够更快地制作高质量的培训视频，并大幅降低成本。