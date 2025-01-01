创建推动参与的合作伙伴成功视频

通过使用HeyGen的AI虚拟人创建引人入胜的内容，提升您的合作伙伴计划的影响力并实现长期成功。

101/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段专业的60秒解释视频，面向合作伙伴负责人，说明如何通过有效简化推荐管理来构建真正可扩展的合作伙伴体验。该视频应采用简洁的信息图表风格视觉效果和权威的旁白，利用HeyGen的AI虚拟人清晰且引人入胜地呈现复杂信息。
示例提示词2
制作一段30秒的入职视频，面向新合作伙伴，概述在前90天内取得成功的基本最佳实践。视觉风格应友好且欢迎，配以清晰的分步骤动画，并使用HeyGen的语音生成功能生成温暖且鼓励的旁白，指导他们如何最好地利用可用的内容和资源。
示例提示词3
想象一段50秒的快节奏视频，面向支持合作伙伴关系的营销团队，展示从初始提案到制作的引人入胜的合作伙伴成功视频的创作过程。该视频应展示动态的视觉蒙太奇和欢快的音乐，展示HeyGen的模板和场景如何加速整个创意过程，开发出有影响力的内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建合作伙伴成功视频

快速制作引人入胜的合作伙伴成功故事，以专业、可扩展的视频内容促进繁荣的合作伙伴生态系统并推动参与。

1
Step 1
为制作撰写您的脚本
概述您引人入胜的合作伙伴成功故事。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的书面内容无缝转化为动态的视频叙述，准备制作。
2
Step 2
选择引人入胜的AI虚拟人
选择完美的AI虚拟人来传达您的信息。自定义他们的外观以符合您的品牌，确保专业且令人难忘的合作伙伴体验。
3
Step 3
应用一致的品牌形象
通过应用HeyGen的品牌控制，包括自定义标志和颜色，强化您的品牌形象。这确保了所有合作伙伴计划成功故事的视觉一致性。
4
Step 4
导出并分享您的视频
使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，为各种平台准备您的视频。分发您的最终合作伙伴成功视频，以最大化在您的合作伙伴生态系统中的覆盖面。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的合作伙伴内容

.

快速生成可分享的社交媒体视频和剪辑，以扩大合作伙伴的成功并推动更广泛的计划意识和参与。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我高效创建合作伙伴成功视频？

HeyGen通过使用AI虚拟人和从脚本到视频的功能，帮助您创建引人入胜的合作伙伴成功视频。这简化了从“提案到制作”的过程，使您能够快速交付高质量的视频内容。

HeyGen提供哪些功能来提升合作伙伴参与度和扩展体验？

HeyGen提供自定义品牌控制、模板和语音生成等功能，让您可以个性化视频内容，打造可扩展的合作伙伴体验。这些工具有助于在您的合作伙伴生态系统中推动参与。

HeyGen能否协助开发我们的合作伙伴计划的视频资源？

当然可以，HeyGen非常适合开发全面的视频资源用于您的合作伙伴计划。您可以利用其媒体库和文本转视频功能，轻松制作一致的品牌内容。

HeyGen是否支持创建合作伙伴成功视频的最佳实践？

HeyGen通过提供字幕、AI虚拟人和多平台易于调整的纵横比等工具，支持成功的最佳实践。这确保了您的合作伙伴沟通促进长期成功，并与您的整体合作伙伴体验战略保持一致。