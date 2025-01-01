轻松创建合作伙伴入职视频
通过引人入胜的视频简化您的合作伙伴入职流程。利用AI化身个性化培训并提高保留率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一段60秒的个性化欢迎信息，面向合作伙伴经理，展示量身定制的合作伙伴旅程的价值。视频应具有温暖、以人为本的视觉风格，特色是一个友好的AI化身进行对话式问候，配以柔和的背景音乐。强调HeyGen的AI化身如何创建“个性化视频”，从第一天起就建立更强的合作伙伴关系。
示例提示词2
制作一段30秒的简明指导视频，面向入职计划协调员，说明如何高效“扩大入职工作”以迎接新合作伙伴。该视频应具有现代、高效的视觉风格，配以简洁的图形和精确的信息旁白。展示HeyGen的从脚本到视频功能，以快速生成高质量的“AI驱动的视频工具”用于培训。
示例提示词3
设计一段90秒的解释性“培训视频”，面向学习复杂产品功能的全球合作伙伴，确保普遍可访问性。视觉和音频风格应具有指导性、清晰且国际可访问性，结合屏幕录制和多语言旁白，使用HeyGen的字幕/字幕以增强理解。这使得无论语言障碍如何，都能有效传递关键信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的入职脚本或选择模板
首先列出您的关键入职信息。您可以编写详细的脚本或选择预先设计的模板，以加速创建有效的合作伙伴入职视频。
Step 2
添加AI化身并生成旁白
从多样化的AI化身库中选择代表您的品牌。输入您的脚本以生成自然的旁白，使您的内容栩栩如生。
Step 3
应用品牌和增强视觉效果
使用全面的品牌控制自定义您的视频，包括品牌标志、颜色和字体。整合库中的相关媒体或上传您自己的内容，以创建与您的合作伙伴产生共鸣的个性化视频。
Step 4
导出并分享您的合作伙伴入职视频
检查完成的入职视频，确保所有细节准确无误。一旦满意，导出视频为各种纵横比和格式，准备在您的合作伙伴平台上无缝分享。
常见问题
HeyGen如何简化合作伙伴入职视频的创建？
HeyGen利用AI驱动的视频工具和逼真的AI化身，轻松将脚本转化为专业的视觉内容，简化了引人入胜的合作伙伴入职视频的制作。
使用AI进行个性化合作伙伴入职的好处是什么？
使用HeyGen的AI驱动平台可以高效地扩大您的入职工作，确保每个新合作伙伴通过AI旁白和动态内容获得量身定制的信息。
HeyGen是否提供让入职视频更具吸引力的功能？
当然。HeyGen的AI驱动平台帮助您开发动态和互动的视频，将标准培训视频转化为引人入胜的内容，吸引注意力并提高新员工的保留率。
我可以多容易地为不同的合作伙伴创建个性化视频？
HeyGen允许您轻松大规模创建个性化视频，利用AI旁白和文本转语音转换，针对不同的合作伙伴高效定制信息，确保相关且有影响力的入职视频。