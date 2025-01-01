使用AI创建合作伙伴赋能视频
快速生成引人入胜的合作伙伴培训视频，利用AI虚拟形象提升入职和销售，节省时间和资源。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的2分钟更新视频，针对现有合作伙伴，解释最近复杂的产品增强。采用现代视觉美学，通过从脚本到视频的文本生成自定义脚本生成屏幕文本亮点，并通过字幕确保清晰度。音频应为充满活力的配音，保持合作伙伴赋能工作积极主动且信息丰富。
想象一个引人入胜的2分钟合作伙伴培训视频，专为销售导向的合作伙伴设计，展示推销新解决方案的最佳实践。视觉呈现应具有激励性和信息性，利用多样的媒体库/素材支持创建基于场景的叙述。以自信和权威的语气传达内容，利用模板和场景快速组装，制作出能提升表现的吸引人视频。
制作一个45秒的积极宣传视频，面向潜在合作伙伴，突出加入我们渠道计划的关键优势。此短视频应具有生动的图形和简洁的信息，由AI虚拟形象提供引人入胜的传递。确保最终输出经过各种社交平台的纵横比调整和导出优化，使其在多个渠道上创建合作伙伴赋能视频具有成本效益。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建高质量的合作伙伴赋能视频？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的技术，允许用户直接从脚本高效生成引人入胜的合作伙伴赋能视频。这简化了专业质量的合作伙伴培训内容的制作。
HeyGen提供哪些技术功能以确保合作伙伴培训视频符合品牌指南？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许用户在合作伙伴培训视频中加入标志、品牌颜色和自定义字体。通过可定制的模板和丰富的媒体库，您可以轻松保持一致的品牌形象。
HeyGen是否支持全球合作伙伴入职视频的多语言选项？
当然。HeyGen支持多语言配音生成和自动字幕，使您可以轻松地为全球观众本地化合作伙伴入职视频。这确保了不同地区的可访问性和理解。
HeyGen生成的AI培训视频有哪些导出和纵横比选项？
HeyGen提供灵活的纵横比调整和多种导出选项，确保您的AI培训视频针对不同平台和设备进行优化。这使得合作伙伴培训内容的分享无缝且有效。