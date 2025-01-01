使用AI创建无纸化工作流程培训视频

通过AI化身将您的培训转变为专业且引人入胜的内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为销售领导者制作一个动态的45秒视频，旨在通过展示高效的无纸化流程来增强销售培训。视觉上应现代且吸引人，结合品牌场景和图书馆中的生动素材，配以欢快的背景音乐和精确的字幕/说明，以提高可访问性。这将确保每位销售专业人员掌握新的工作流程细节。
示例提示词2
为客户成功经理开发一个简洁的30秒信息视频，重点介绍AI驱动的工具如何通过更新的无纸化程序提升客户成功。视频应采用友好且清晰的视觉风格，使用亲切的AI化身和温暖的旁白来传递快速、重要的更新，确保一致的客户支持。
示例提示词3
制作一个创新的60秒视频，专为那些希望增强数字策略的人设计，展示如何创建无纸化工作流程培训视频。该视频应展示多样化的模板和场景，展示各种AI化身解释复杂步骤，整个内容由简单的脚本创建，可适应不同的纵横比以便多平台分发。强调使用无纸化工作流程培训视频模板的简便性以加速创建。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建无纸化工作流程培训视频

使用AI工具快速高效地将复杂的无纸化工作流程转化为清晰、引人入胜的培训视频，提升理解和采用。

1
Step 1
创建您的脚本
首先为无纸化工作流程培训起草您的全面脚本。利用无纸化工作流程培训视频模板来简化内容结构，确保涵盖所有关键步骤，为您的专业培训视频奠定坚实基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择一个AI化身作为您的AI代言人来使您的脚本栩栩如生。这些AI化身以逼真的表情传递您的信息，使您的培训更具吸引力和个性化，无需真人主持。
3
Step 3
添加AI旁白和视觉效果
直接从您的脚本生成高质量的AI旁白，支持多种语言，并整合品牌场景以符合公司的身份。通过自动添加字幕提高可访问性，确保您的信息对所有学习者都清晰可见。
4
Step 4
导出和分发
通过以适合任何平台的各种纵横比导出您的无纸化工作流程培训视频来完成制作。分享您完成的专业培训视频，以在整个组织中简化入职培训、增强销售培训或提升客户成功。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的工作流程主题

通过可访问的AI生成视频，清晰解释复杂的无纸化工作流程过程，增强整个组织的理解。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建无纸化工作流程培训视频？

HeyGen通过先进的AI工具使企业能够轻松创建专业的无纸化工作流程培训视频。借助逼真的AI化身和可定制的品牌场景，您可以快速高效地制作引人入胜的内容，消除传统拍摄的需求。

哪些业务功能最能从HeyGen的AI视频功能中受益？

HeyGen的AI视频平台非常适合希望简化入职培训、增强销售培训和提升客户成功的各个部门。人力资源团队、销售领导者和客户成功经理都可以利用HeyGen的AI工具，通过高质量的专业培训视频来增强数字策略。

HeyGen是否提供简化专业培训视频制作的模板？

是的，HeyGen提供多种模板，包括无纸化工作流程培训视频模板，以简化内容创建。这些模板结合AI旁白和可定制的品牌场景，使制作专业培训视频对每个人都变得可及。

HeyGen的AI化身和旁白如何增强培训内容？

HeyGen的AI化身充当您的AI代言人，传递清晰一致的信息，无需演员或工作室。结合自然的AI旁白和自动字幕，这些功能确保您的专业培训视频对所有学习者都具有高度吸引力和可访问性。