轻松使用AI创建页面出版视频
使用我们直观的从脚本到视频功能，快速生成引人入胜的视频，用于您的图书发布和内容出版。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
针对市场营销专业人士和小型企业主，制作一个具有影响力的30秒视频，旨在显著提高登陆页面的转化率。视频应采用简洁、现代的美学风格，配以清晰的视觉效果和友好、具有说服力的音轨，有效展示产品或服务。利用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将您的营销信息转化为引人入胜的视频，使创建引人注目的出版视频变得前所未有的简单。
对于内容创作者和在线教育者，致力于在YouTube等平台上持续发布内容，开发一个动态的60秒教学视频。采用充满活力的教程式视觉风格，配以清晰的屏幕文字和对话式、鼓励性的音频叙述，简化复杂主题。此视频应无缝集成HeyGen的字幕功能，确保最大程度的可访问性和观众参与度，同时简化您的视频创作过程。
有抱负的作者和独立出版商可以制作一个令人惊叹的40秒图书视频预告片，媲美好莱坞制作。此视频需要电影般的戏剧性视觉风格，配以史诗般的背景音乐和深沉、引人入胜的旁白，吊足观众胃口而不剧透。整合HeyGen的广泛媒体库/素材支持，找到完美的视觉和音频元素，展示AI视频生成器如何将您的出版视频提升到专业标准。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的出版视频的创建？
HeyGen通过使用AI化身和多种模板将脚本转化为专业视频，简化了内容出版的视频创作。这使得作者和出版商能够快速生成高质量的视频营销内容，用于他们的书籍或登陆页面。
HeyGen是否支持作者和图书发布的视频营销？
当然，HeyGen使作者能够创建引人入胜的图书视频预告片和社交媒体推广内容。通过品牌控制、可定制的模板和AI字幕，您可以制作出色的视频，提升您的图书发布和内容出版工作。
是什么让HeyGen成为内容出版的有效AI视频生成器？
HeyGen利用先进的AI从文本生成高质量的出版视频，包括逼真的AI化身和自然的配音。它还包括AI字幕生成器，确保您的内容既专业又易于访问，非常适合您的登陆页面或YouTube视频。
我可以自定义模板并确保视频适合各种平台吗？
是的，HeyGen提供一系列可定制的模板和场景，以定制您的出版视频。您可以轻松调整不同平台的纵横比，并导出无水印的视频，使您的视频创作过程高效且适用于上传。