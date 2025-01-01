使用AI速度创建组织卓越视频

通过从脚本到视频的转换快速制作引人入胜的视频，赋能您的团队并推动持续改进。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段90秒的内部沟通视频，向运营团队解释新的敏捷流程改进计划。视频应包含动态的分步骤动画和友好、鼓励的旁白，旨在实现引人入胜的视觉和音频风格。确保视频通过可定制的场景清晰展示修订后的工作流程，以便内部员工更好地理解。
示例提示词2
为所有员工制作一段2分钟的信息视频，解释最近的网络安全协议更新，作为AI驱动视频增强内部沟通的一个例子。视觉和音频风格应现代、清晰且具有解释性，使用信息图表和积极专业的音轨来保持参与度。此视频需要包含字幕/说明文字，以便在不同部门中实现无障碍访问。
示例提示词3
专为开发人员和工程师设计一段45秒的视频，概述新的编码最佳实践或快速技术文档更新。视觉风格应直接且高度简洁，包含屏幕文本高亮和相关图形，并配以精确、清晰的旁白。此提示需要使用HeyGen的语音生成功能，以高效地向技术观众传达关键信息。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建组织卓越视频

使用AI驱动工具轻松制作有影响力的组织卓越和流程改进视频，赋能您的团队。

1
Step 1
选择模板
从多种现成的模板和场景中选择，或直接粘贴您的脚本，快速开始构建您的流程改进视频。
2
Step 2
自定义您的代言人
通过选择AI虚拟形象代言人并用自定义媒体和库存元素丰富您的场景，使您的信息栩栩如生。
3
Step 3
添加旁白和字幕
生成专业的旁白，并通过自动生成的字幕增强培训视频的清晰度，确保可访问性。
4
Step 4
导出和分享
完成您的组织卓越视频，进行必要的纵横比调整和导出，并分享以便在您的组织内无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养持续改进的文化

生成鼓舞人心和激励性的视频，以促进积极的工作场所文化，并赋能团队走向卓越。

常见问题

HeyGen如何简化组织卓越视频的制作？

HeyGen通过先进的AI虚拟形象和文本到视频技术，帮助用户高效地制作组织卓越视频。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成引人入胜的AI驱动视频，配有专业的旁白，大大加快了流程改进视频和培训视频的内容制作速度。

我可以自定义HeyGen组织卓越视频的外观和品牌吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，通过可定制的场景和多样的模板，确保您的组织卓越视频完美契合您的品牌。您还可以加入品牌控制元素，如标志和特定的配色方案，以保持一致的外观。

HeyGen提供哪些功能来增强AI培训视频的可访问性？

HeyGen优先考虑AI培训视频的可访问性，通过自动生成准确的字幕和提供多种旁白选项。这些技术功能确保您的流程改进视频和员工参与内容能够被多元化的观众轻松理解。

HeyGen的AI代言人功能如何促进员工参与？

HeyGen的AI代言人功能在促进员工参与和持续改进方面发挥了重要作用。通过提供一致且专业的AI虚拟形象，您可以有效地传达关键信息和培训视频，赋能团队以清晰和引人入胜的沟通。