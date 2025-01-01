轻松有效地创建营养指导视频
通过专业配音制作引人入胜的内容和个性化营养计划，以提高客户留存率。
130/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
通过一个精致的45秒视频，改变您的客户入职流程并确保客户留存，介绍您的营养指导计划。针对成熟的营养教练，这个信息丰富的视频将利用HeyGen的模板和场景，展示干净、专业的美学，同时通过从脚本到视频的文本功能传递关键信息，配以平静、令人安心的音频。
示例提示词2
通过一个视觉吸引力强的60秒视频，有效地教育您的目标受众，专为希望扩展其营养教育计划的健康和健身专业人士设计。这个解释性内容将利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供丰富的图形视觉效果，确保所有复杂的营养概念都易于理解，并配有准确的字幕/说明和权威的声音。
示例提示词3
通过为各种在线平台量身定制的动态30秒营销视频，扩大您的在线营养指导业务。针对在线营养教练业务所有者，这些现代视频将突出HeyGen的AI视频的高效性，并可以通过调整纵横比和导出轻松优化以适应不同平台，呈现自信的语调和快速的编辑，以传达增长和创新。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择您的起点
从多种视频模板中选择或粘贴您的脚本开始。HeyGen的从脚本到视频的文本功能将您的文本转化为动态内容，为您节省时间。
2
Step 2
个性化您的内容
通过选择一个AI虚拟形象来代表您或您的品牌，定制您的个性化营养计划信息。定制他们的外观并整合您的特定指导要点。
3
Step 3
通过声音和视觉效果增强
利用配音生成功能进行专业旁白，完善您的营养指导视频。添加背景音乐、素材媒体和其他视觉元素，创建视觉吸引力强的内容。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的AI视频完成，使用纵横比调整和导出功能为任何平台准备它们。下载您的高质量视频并与您的客户或受众分享。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的在线平台创建引人入胜的营养指导视频？
HeyGen使营养教练能够轻松使用AI虚拟形象和专业配音创建引人入胜的视频内容。您可以将脚本转化为视觉吸引力强的内容，非常适合社交媒体营销和客户入职。
HeyGen提供哪些AI功能来简化个性化营养计划的视频制作？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和文本到视频功能，让您可以从简单的文本生成专业的营养指导视频。这加快了内容创作，使您能够更多地专注于个性化指导和客户留存。
我可以使用HeyGen为我的营养教育计划定制视频模板和品牌吗？
当然可以，HeyGen提供多种视频模板和强大的品牌控制，包括标志和颜色定制。这确保您的营养指导视频始终反映您的专业品牌，并与您的受众产生共鸣。
HeyGen如何支持我的营养指导业务的客户留存和营销工作？
通过使用HeyGen持续创建高质量、个性化的营养指导视频，您可以增强客户参与度并加强您的在线存在。这些专业视频非常适合营销新项目并培养客户忠诚度。