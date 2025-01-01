创建培育工作流视频以提高潜在客户参与度

使用AI化身自动化个性化视频，提升您的潜在客户培育策略中的参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
企业如何通过“个性化视频”提升“潜在客户培育策略”？为CRM管理员和增长营销人员制作一个90秒的动态视频，展示在“潜在客户培育工作流”中定制内容的强大功能。视觉上呈现现代和动态的场景，突出各种个性化示例，并配以清晰的旁白。强调HeyGen如何利用逼真的“AI化身”为每个潜在客户群体创建多样且引人入胜的内容。
示例提示词2
为市场运营专家和技术精通的企业主开发一个2分钟的解释性视频，详细说明将“AI驱动工具”集成到“自动化”工作流中的技术优势。视觉风格应简洁，配有直观的UI演示，旁白平静且信息丰富，简单解释复杂过程。突出HeyGen的先进“配音生成”如何确保所有自动化外展中的一致和清晰沟通，特别是在与“CRM集成”结合时。
示例提示词3
想象一个45秒的引人入胜的视频，面向全球市场团队和L&D专业人士，展示使用HeyGen创建可扩展的“AI培训视频”和其他培育内容的多功能性。使用快速剪辑和简单动画，配以充满活力的音轨，展示多样化的应用。演示如何轻松利用HeyGen丰富的“模板和场景”快速部署视频内容，展示在不同场景中使用“AI代言人”，并可能使用“多种语言”来吸引全球潜在客户。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建培育工作流视频

轻松生成个性化、自动化视频，以增强您的潜在客户培育策略，并在整个销售漏斗中推动更高的参与度。

1
Step 1
创建您的培育脚本
为您的潜在客户培育工作流的每个阶段开发引人入胜的信息。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将书面内容转换为引人入胜的视频，为有效沟通奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
选择最能代表您品牌声音和风格的AI化身。通过HeyGen多样化的AI化身，您可以提供真正与潜在客户产生共鸣的个性化视频，大大提高参与度。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过HeyGen的品牌控制，包括自定义标志和颜色，确保一致性和专业性，融入您品牌的独特标识。这巩固了您在潜在客户培育策略中的视觉存在。
4
Step 4
导出和部署
一旦您的自动化视频完成，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能将其导出以适应各种平台。无缝地在您的电子邮件活动中部署这些强大的个性化视频，以提高潜在客户参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建有针对性的培育广告

利用AI快速制作高效的视频广告进行再营销，确保在您的培育活动中持续的参与和转化。

常见问题

HeyGen如何简化创建培育工作流视频以提高潜在客户参与度？

HeyGen的AI视频生成器使企业能够为其潜在客户培育工作流创建自动化视频。利用AI驱动工具，您可以轻松制作个性化视频，以增强电子邮件活动中的潜在客户参与度，简化您的潜在客户培育策略。

HeyGen能否帮助大规模个性化视频以支持潜在客户培育策略？

当然可以。HeyGen能够大规模创建个性化视频，这对于有效的潜在客户培育策略至关重要。通过从脚本到视频的功能和AI配音演员，您可以为每个潜在客户量身定制内容，甚至可以使用多种语言，确保有影响力的潜在客户参与。

HeyGen在将AI视频集成到现有CRM和自动化系统中提供了哪些技术能力？

HeyGen提供强大的技术能力，实现无缝的CRM集成，使您能够在现有的营销堆栈中自动化部署个性化视频。其AI驱动工具简化了创建和交付自动化视频的过程，提高了您的潜在客户培育工作流效率。

除了潜在客户培育，HeyGen的AI视频生成器还支持哪些其他应用？

HeyGen的多功能AI视频生成器不仅限于潜在客户培育，还支持多种应用。您可以制作有效的AI培训视频，利用AI代言人进行品牌信息传递，甚至通过动态、引人入胜的内容提升整体潜在客户生成效果。