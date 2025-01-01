轻松创建新员工技术入职视频
通过HeyGen的文本转视频功能简化新员工入职流程，提升员工参与度，确保一致、专业的培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为所有新员工创建一个45秒的指导视频，简明扼要地解释关键的公司政策和程序。视觉风格必须清晰、信息丰富且直接，利用屏幕文本突出重点，而音频则保持简洁和权威。HeyGen的AI化身将呈现这些培训材料，确保信息传递一致且专业。
为新员工制作一个30秒的视频，介绍如何访问人力资源技术和重要的在线门户。该视频应具有现代、简洁的视觉风格，结合软件界面的吸引人视觉效果和冷静的引导音轨。可以利用HeyGen的媒体库/素材支持快速收集相关剪辑和图像，展示如何有效地导航公司资源。
开发一个90秒的动态视频，旨在促进员工参与并使初始入职过程成为新团队成员的激动人心的体验。视频风格应是欢快、充满活力和个性化的，展示团队互动的多样化视觉效果和激励人心的音轨。利用HeyGen的语音生成功能，添加热情洋溢的欢迎叙述，将新员工吸引到公司的社区中。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化员工入职视频的制作？
HeyGen通过利用AI视频工具和预设模板简化了专业员工入职视频的制作过程。这使得人力资源团队能够轻松制作引人入胜的视频交流内容，确保信息传递的一致性。
AI化身在使用HeyGen创建个性化新员工技术入职视频中扮演什么角色？
HeyGen的AI化身为您的新员工技术入职视频提供了一致且引人入胜的演示者，帮助有效传达公司政策和培训材料。您可以定制这些AI化身以反映公司的文化，并为新员工个性化入职体验。
HeyGen能否帮助人力资源团队自动化和标准化公司培训材料？
当然可以，HeyGen通过AI视频使人力资源团队能够自动化创建一致的培训材料和公司政策。这确保每位新员工都能接收到标准化的高质量视频交流内容，提高知识保留率并简化入职流程。
HeyGen如何在入职过程中提高员工参与度？
HeyGen通过将文本脚本转化为动态视频交流内容，结合AI化身和专业配音，提升员工参与度。这创造了更具互动性和记忆性的新员工入职视频，带来更积极和有效的入职体验。