创建激励和吸引人的新员工故事视频
快速创建引人入胜的员工入职视频和个性化欢迎信息，使用从脚本到视频的功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的招聘视频，面向潜在新员工，讲述关于公司内职业成长的引人入胜的新员工故事。该视频应采用动态且专业的视觉风格，利用HeyGen的AI虚拟形象进行清晰且引人入胜的叙述，突出多样化的职业发展路径。
为现有团队成员制作一个简洁的30秒员工介绍视频，宣布新员工的到来和角色。视觉和音频风格应简洁、专业且直接信息化，依靠HeyGen的从脚本到视频功能高效呈现关键信息，并配以引人入胜的视觉展示。
设计一个真实的90秒个性化入职视频，面向未来的新员工，通过新员工的旅程展示典型的一天或角色，运用有效的叙事技巧。视觉方法应引人入胜且易于理解，充分利用HeyGen的模板和场景无缝构建叙事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化员工入职视频的制作？
HeyGen提供直观的视频模板和AI虚拟形象，使公司能够快速创建个性化的员工欢迎视频内容，而无需大量的制作工作。这简化了入职流程，并有效地向新员工介绍公司文化。
HeyGen能否帮助我们为公司文化个性化新员工故事视频？
当然可以。HeyGen允许您通过品牌控制（如标志和颜色）自定义新员工故事，确保每个个性化的入职视频都能反映您独特的公司文化。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，制作一致且引人入胜的员工介绍视频。
HeyGen提供了哪些AI功能来生成引人入胜的新员工内容？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的技术，将脚本转化为动态的新员工故事和员工欢迎视频。这种创新的方法使得为新员工创建高质量的视频入职内容变得高效且可扩展。
HeyGen如何支持多样化的新员工入职和介绍格式？
HeyGen支持多种纵横比，并提供字幕/说明和语音生成等功能，使得在任何平台上制作多功能的员工介绍视频变得容易。您可以高效地创建适合所有入职流程阶段的引人入胜的新员工故事。